Aşk'tere'st

Yaşın ilerlemesine bağlı cinsel istek ve güç azalıyor. Uzmanlar, doğru beslenmenin cinsel hayatın ömrünü uzattığını söylüyor. "Afrodizyak" etkilere sahip olan besinlerin arasında vitamin deposu tere ön plana çıkıyor. Hoş kokusu ve keskin tadı ile tere içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerden dolayı aşk hayatını besliyor. Bol miktardaA, B2, K ve E vitamini içeren tere,vücuda enerji veriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Uzmanlar, güçlü antioksidan özelliği bulunan tereyi "Mucize bitki" olarak tanımlıyor ve faydalarını şu şekilde anlatıyor:
Vücut direncini arttırır. Kabızlığı önler. Kemikleri güçlendirir. Göz sağlığını korur. Böbrekleri çalıştırır. İdrar söktürür. Kansızlığı giderir. Kan şekerini düşürür. Öksürüğü keser. Kansere karşı korur. Cinsel gücü arttırır. Hazmı kolaylaştırır. Kalp krizi riskini düşürür.
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