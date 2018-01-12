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kesiciler erkekleri vuruyor

Prof. Dr. , yüksek doz kesici kullanımının erkeklerde kısırlık yaptığını açıkladı. Gebelik döneminde kontrolsüz hap kullanan anneleri de uyardı

Ağrı kesiciler erkekleri vuruyor
Yaygın olarak kullanılan kesicilerle ilgili erkekleri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Ağrı kesicilerde etkin madde olarak kullanılan "ibuprofen" üzerinde yapılan araştırmada, yüksek doz ağrı kesici kullanımının erkeklerde kısırlık oluşturucu hormon bozukluklarına yol açabildiği belirlendi. Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, araştırmayı değerlendirdi. Bahçeci, "Dünyada çiftlerin yaklaşık yüzde 15'i çocuk sahibi olamama yani kısırlık problemi ile karşı karşıya. Bu çiftlerin yüzde 30-50'sinde sorun sperm üretimi ile yani erkek kısırlığı ile ilgili. Basit bir ağrı kesici kullanımı bile kullanılan doz ve süreye bağlı erkek bireylerde kısırlık yapıcı etkiye sahip" dedi. Prof. Dr. Bahçeci, ayrıca gebelik döneminde kontrolsüz olarak alınan ağrı kesicilerin doğan erkek bebeklerin testis gelişimlerini de etkileyebildiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu, ibuprofen maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna varmıştır.
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