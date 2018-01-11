Çikolata-yumurta alzheimer olma

YUMURTA BEYNİ YENİLER:
Hafıza için gerekli vitaminleri (A, D, B12, B grubu) içerir. Beynin sinyal alıp sinyal göndermesi için gerekli olan "Tirozin"i barındırır. Vücudun zinde ve uyanık kalması için gerekli enerjiyi sağlar.
LAHANA GÜÇLENDİRİR:
Uzun süreli hafızayı güçlendirir. Beyin hasarlarını azaltmak ve ileride görülecek Alzheimer hastalığı riskinin önlenmesi için gerekli olan 'Polifenol' içerir.
SAĞLIK KAYNAĞI BROKOLİ:
İçinde bulunan K vitamini sayesinde beyin gücünü arttırır ve bilişsel fonksiyonların gelişimini sağlar. Brokolide yüksek oranda bulunan folik asit gerginlik, stres gibi sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
ISPANAK HER DERDE DEVA:
İçinde B vitamini ve folat barındırır. E vitamini yönünden çok zengindir. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur.
HAFIZA DOSTU BALIK:
İçinde B vitamini ve folat barındırır. E vitamini yönünden çok zengindir. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur.
BEYNİ BESLEMEK İÇİN SÜT:
Bilgi depolamak ve bilgi göndermek için beyin zarının esnekliğini sağlar. Beyin gelişimi ve sağlığı için yağın önemi oldukça fazladır. Tam yağlı süt, peynir, yoğurt vb. besinlerin içindeki protein oranı daha yüksektir.
BİTTER ÇİKOLATA, ODAKLANMAYI ARTTIRIR:
Yüksek kakao içeren 30-40 gram bitter çikolata güçlü antioksidan içerir. Doğal uyarıcılar sayesinde konsantrasyon ve odaklanmayı arttırır. Endorfin seviyesini arttırarak beyin reseptörlerini harekete geçirir.
TAM TAHILLAR DİNÇ TUTAR:
Esmer ekmek, kepekli pirinç, yulaf, buğday, darı vb. tahıl ve tahıl ürünleri B6, B12 ve folik asit içerirler. Hafızayı güçlü tutar, korur, konsantrasyon ve beyne düzenli kan akışı sağlar.
KURUYEMİŞLER GERİLEMEYİ ÖNLER:
Vitamin, mineral, protein kaynağı olan kuruyemişler ruh halimizi mutlu tutar. Hafif depresyon durumlarında da rahatlamaya yardımcı olur.
SU İÇMEK BEYNİ HIZLANDIRIR:
Susuz kalan beyin kortizol denilen bir hormon salgılar, bu hormonun fazla salgılanması hafıza gücünün azalmasına neden olur. Kortizol salgılanması adrenalin hormonun da artışını tetikler. Bunun sonucu olarak beyin fonksiyonlarında bozulmalar olur ve hafıza olumsuz yönde etkilenir.
ÇİLEK HAFIZA KAYBINI ÖNLER:
Araştırmalar sonucu çileğin içerisinde bulunan 'Fisetin' adı verilen bir flavonol bileşiği sayesinde ilerleyici hafıza ve öğrenme kayıplarını engellediği ortaya çıkmıştır.
ZERDEÇAL HÜCRE YENiLiYOR
İçinde bulunan 'Kurkumin' pigmenti sayesinde beyin gelişimine yardımcı olur. Kurkumin, ayrıca hücre yenileyerek Alzheimer riskini azaltır.
BiBERiYE, BEYNİ GELiŞTiRiR
Biberiye hafızayı güçlendirir, akıl berraklığını sağlar ve beyin yorgunluğunu azaltır. Çalışmalar, biberiyenin uzun dönemli hafızayı yüzde 15 geliştirdiğini göstermektedir.
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