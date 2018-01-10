Bitki çayınız zehir olmasın

KIŞ aylarında hastalananlar, şifayı bitki çaylarında arıyor. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ulvi Zeybek kullanımı artan bitki çayları konusunda uyarıyor. Bu çayların fitoterapi eğitimi almış hekim ve eczacıların kontrolünde, eczanelerden satın alınması gerektiğini söyleyen Zeybek, şu uyarılarda bulunuyor:



"Standartlara göre hazırlanıp paketlenmeyen çaylar, şifa yerine hastalıklara neden olabilir. Mutlaka hekim veya eczacıya danışarak tıbbi çay tüketmeli. Bu çayları, eczane harici almamaya dikkat etmeli kalitesine, son kullanma tarihine dikkat edilmelidir."