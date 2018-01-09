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Yol Durumu
  1. Kadına sinir oluyorum!
  2. 100'ün sırrı 10'da saklı

aşkına!

Sinir sistemini uyaran , afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel isteği ve gücü artırıp, mutluluk kapılarını açıyor...

Vanilya aşkına!
Kokusuyla herkesin başını döndüren , faydalarıyla da dikkat çekiyor. Sinir sistemini uyaran bu mucizevi bitki, afrodizyak etkisiyle mutluluk kapılarını açıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sinir sistemine olan olumlu etkisiyle, daha canlı ve enerjik hissetmemizi sağlıyor. Strese ve depresyona iyi geliyor. Sakinleştiriyor. Strese karşı vanilyanın düzenli olarak koklanması öneriliyor. Bağırsakları çalıştırıp hazmı kolaylaştırıyor. Mide rahatsızlıkları önlüyor. Öksürüğü kesiyor. Astım, soğuk algınlığı ve alerjik hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Koklandığında mide bulantısını dindiriyor. Ateşi düşürüyor. Çok az yağ içeren vanilyada hiç kolesterol bulunmuyor. Vanilya yağı, cilde saçlara olumlu etki gösteriyor. Cildi gençleştirip nemlendiriyor. Daha gergin ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Ev ortamında yüz veya vücut kremine, losyona, şampuana ilave edilen birkaç damla vanilya yağı, cildimizi besliyor. Ancak vanilya yağının kesinlikle ağızdan alınmaması gerekiyor.
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