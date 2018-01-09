Vanilya aşkına!

Kokusuyla herkesin başını döndüren vanilya, faydalarıyla da dikkat çekiyor. Sinir sistemini uyaran bumucizevi bitki, afrodizyak etkisiylemutluluk kapılarını açıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sinir sistemine olan olumluetkisiyle, daha canlı ve enerjikhissetmemizi sağlıyor. Strese ve depresyona iyi geliyor. Sakinleştiriyor. Strese karşı vanilyanın düzenli olarak koklanması öneriliyor. Bağırsaklarıçalıştırıp hazmı kolaylaştırıyor. Mide rahatsızlıkları önlüyor. Öksürüğü kesiyor. Astım, soğuk algınlığı ve alerjik hastalıklara karşı koruyucu olduğu biliniyor. Koklandığında mide bulantısını dindiriyor. Ateşi düşürüyor. Çok az yağ içeren vanilyada hiç kolesterol bulunmuyor. Vanilya yağı, cildesaçlara olumlu etkigösteriyor. Cildi gençleştiripnemlendiriyor. Daha gergin ve pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Ev ortamında yüz veya vücutkremine, losyona, şampuanailave edilen birkaç damlavanilya yağı,cildimizi besliyor. Ancak vanilya yağının kesinlikle ağızdan alınmaması gerekiyor.
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