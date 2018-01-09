100'ün sırrı 10'da saklı

Sağlıklı beslenme, sağlıklı bir ömrü de beraberinde getirir. Beslenme alışkanlığı tamamen bireysel olmakla birlikte, yaşam süresini uzattığı kanıtlanmış diyet Akdeniz tipi diyet olmalıdır. Hareketli olun:
Her yaşa, her kişiye göre spor yapmak mümkündür. Yaşı ilerlemiş birinin düşme ve yorulma korkusuyla hareketsiz bir yaşam sürmesi son derece yanlıştır. Hareket edip egzersiz yapmak, yaşama sağlıklı yıllar katacaktır. Bol su için:
Su hayattır. Su içmek çok önemsenmeyen ama sağlık ve uzun yaşam için en basit sırlardan biridir. Canlılığı arttırmak, cilt ve tüm diğer organları beslemek için günde en az 1.5 litre, yani 8 bardak su içmek gerekir. Ruhsal olarak rahatlayın:
Hayat her zaman sorunlarla doludur. Bazen bunları çözmek imkansızdır. Bu nedenle çözülemeyecek sorunlarla kendimizi yıpratacağımıza onları kabullenmek ve onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek huzur verir, anda kalmayı sağlar ve hayatı kolaylaştırır. Sigaradan uzak durun:
Sigara kalp ve damar hastalıkları, akciğer hastalıkları ve kanser için kanıtlanmış en önemli risk faktörlerinden biridir. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için tüm bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Kazalardan korunun:
Kazalar maalesef ölüm veya fiziksel hasarla sonuçlanabilir. Evin ve çevrenin kazaları önleyecek şekilde döşenmesi ve bazı basit önlemlerle riski en aza indirmek gerekir. Aşılanın:
Hastalık olmadan önlemek hasta olduktan sonra tedavi etmekten daha kolay ve daha az maliyetlidir. Her yaş grubunda önerilen aşılar vardır. Mutlaka hekiminizin önereceği aşıları uygun zamanlarda yaptırın. Düzenli check-up yaptırın:
Hastalıkları belirti vermeden saptamak ve gerekli önlemleri almak için doktorun kontrolünde düzenli olarak check-up yaptırmak yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırır. Aile ortamında olun:
Sevdiklerimizle olmak, acı, tatlı olayları birlikte paylaşmak, dayanışmak, mutlu ortamlar, buluşmalar yaratmak sağlıkla yaşanacak mutlu güzel yıllar getirir. Zihinsel aktivitede bulunun:
Özellikle demansa karşı korunmada zihni aktif halde tutmak, gazete, kitap okumak, günlük hayatın içinde olmak, internet kullanmak önemlidir.
BU BESİNLER ÖMRE ÖMÜR KATIYOR
Zeytin
Yulaf
Turp
Soya
Soğan
Sarımsak
Pırasa
Patlıcan
Patates
Marul
Mantar
Lahana
Kereviz
Kabak
Ispanak
Havuç
Domates
Buğday
Brokoli
Karnabahar
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