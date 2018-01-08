Marifet limonda

Salatalarımızdaneksik etmediğimiz,kokusuyla bile içimiziferahlatan limonun faydalarısaymakla bitmiyor. Pek çokhastalığa şifa olan limon,cinsel hayata da renkkatıyor. Vücut direnciniartırıp, libidoyu yükseltiyor.Kadınlarda cinsel soğukluğugideriyor. Erkeklerde isesperm kalitesini yükseltiyor.Hazımsızlık ve kabızlık gibisorunların giderilmesineyardımcı oluyor. Kantemizleyici özelliği ile öğleve akşam yemeklerindensonra içilmesi öneriliyor.Soğuk algınlığı, grip, yüksekateş gibi hastalıklara dadeva oluyor. Limon suyudişlerimizi besliyor. Saçbakımı için de kullanılanlimon, saça parlaklık veriyor.Tüm bunların yanındaantiseptik özelliğiyle,cildi besliyor.Akne ve egzamatedavisindekullanılıyor.Kırışıklıkları vesiyah noktalarıgideriyor. Su ve balile karıştırılıp cildeuygulandığında, doğalbir parlaklık veriyor.Yanıklarıiyileştiriyor.
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