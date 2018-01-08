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Marifet da

C vitamini deposu , vücuda güç veriyor. Hazımsızlığı giderip, diş ağrısını dindiriyor... Libidoyu artırıp cinsel hayatı renklendiriyor...

Marifet limonda
Salatalarımızdan eksik etmediğimiz, kokusuyla bile içimizi ferahlatan un faydaları saymakla bitmiyor. Pek çok hastalığa şifa olan limon, cinsel hayata da renk katıyor. Vücut direncini artırıp, libidoyu yükseltiyor. Kadınlarda cinsel soğukluğu gideriyor. Erkeklerde ise sperm kalitesini yükseltiyor. Hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. Kan temizleyici özelliği ile öğle ve akşam yemeklerinden sonra içilmesi öneriliyor. Soğuk algınlığı, grip, yüksek ateş gibi hastalıklara da deva oluyor. Limon suyu dişlerimizi besliyor. Saç bakımı için de kullanılan limon, saça parlaklık veriyor. Tüm bunların yanında antiseptik özelliğiyle, cildi besliyor. Akne ve egzama tedavisinde kullanılıyor. Kırışıklıkları ve siyah noktaları gideriyor. Su ve bal ile karıştırılıp cilde uygulandığında, doğal bir parlaklık veriyor. Yanıkları iyileştiriyor.
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  • 08 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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