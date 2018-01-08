Bel fıtığını sakın hafife almayın

Bel fıtığı, dayanılmaz ağrıları ve hareketi kısıtlaması ile gündelik yaşamı zora sokuyor. Durum böyle olunca pek çok kişi de çeşitli tedavi yöntemlerine başvuruyor. Son olarak Antalya'daki rot balans ustasının fıtık hastalarını tedavi etmesine uzmanlar büyük tepki gösteriyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Halil İbrahim Cebeci, "İnsanlar maalesef hastalıkları konusunda yeterli bilince sahip değil. Kendilerine ağrı içinde kıvranırken, doktora gitmek yerine hiçbir bilimsel temele dayanmayan bu yöntemlere başvurmayın uyarısında bulunuyoruz. Bu şekilde uygulamaların yanlış olduğunu belirtiyoruz" diye konuştu.
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