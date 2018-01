Sağlığına yeşil ışık yak!

mevsiminin başlaması ile birlikte soğuyan hava, birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak vücut ısısı düşüyor ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Bu mevsimde hastalıklardan sağlıklı beslenerek korunmanın mümkün olduğunu belirten"A ve C vitamininden zengin turunçgiller, nar, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka ve tere başta olmak üzere vücudumuz için çok değerli" dedi.Hareketliliğin azaldığı kış aylarında, grip gibi olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Öncelikle meyve, sebze ve lifli beslenmeye özen gösterilmeli. Bol lif içeren meyve ve sebzelerin kırmızı, mor, turuncu, yeşil renkleri ne kadar iyi antioksidanlar içerdiklerinin kanıtıdır" dedi.Meyve ve sebzelerin yanı sıra ekmeğin de tam buğday, çavdar, kepekli tüketildiğinde, yulaf ezmesi ve kuru baklagillerin beslenme planına eklendiğinde büyük oranda lifli beslenilebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Yoğurt, kefir gibi probiyotikler de vücut direncimizi artırır. Her gün 2-3 fincan ıhlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu ya da ekinezya çayı bakterilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca Omega 3 zengini balık, semizotu ve ceviz de bağışıklığı güçlendirir" şeklinde konuştu.Kış yemeği deyince akla ilk sıcak bir çorba geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kış mevsiminde bol bol çorba tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Kış aylarında su isteğinin azalabildiğini belirterek, "Vücudun ortalama 10 bardak (2 litre) suya ihtiyacı vardır. Su ihtiyacı idrarın renginden de anlaşılabilir. Koyu sarı ise su ihtiyacı karşılanmamış demektir. Su tüketimi, birçok faydasıyla birlikte metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı olur" dedi.bağırsaklardakiyararlı bakterileriartırma gibiçok faydalıbir özelliğininolduğunu belirtenBeslenme veDiyet Uzmanı Tuba Örnek, "C vitaminibaşta olmak üzere çeşitli vitamin vemineralleri turşudan alabiliriz. Fakattuz oranı yüksek olduğu için özellikletansiyon hastalarının dikkatli olmasıgerekir" uyarısında bulundu.ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek,bağışıklığı güçlendiren besinler vebitkilerin aynı zamanda hastalıkdurumunda tedaviye önemlidestek olduğunu belirtti.Probiyotikler ve lifli besinler: İlaçlarınatıklarının bağırsaklara verdiğizarardan korur. Kabızlık ve ishaldurumunda tedavi edicidir.Bitki çayları: Soğuk algınlığı, üstsolunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.Et, süt, yoğurt gibi proteinli besinler:Hastalık sırasında bakteri ve virüslerekarşı vücudun savaşçılarını destekler.Su: Enfeksiyon sırasında sıvı kaybınınyerine konmasını sağlar. Boğazkuruluklarını önler.