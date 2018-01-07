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Sağlığına yeşil ışık yak!

Soğuyan havayla birlikte vücut ısımız da düşüyor. Metabolizmamız yavaşlıyor. Hastalıklar kapımızı çalıyor. Uzmanlar, kışı sağlıklı geçirmek için brokoli, kabak, yeşilbiber, roka, tere, maydanoz gibi yeşil leri tüketmemizi öneriyor...

Sağlığına yeşil ışık yak!
Kış mevsiminin başlaması ile birlikte soğuyan hava, birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Sıcaklık değişimine bağlı olarak vücut ısısı düşüyor ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Bu mevsimde hastalıklardan sağlıklı beslenerek korunmanın mümkün olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek "A ve C vitamininden zengin turunçgiller, nar, havuç, brokoli, kabak, brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka ve tere başta olmak üzere vücudumuz için çok değerli" dedi.
ENFEKSİYONLARA KARŞI A VE C VİTAMİNİ: Hareketliliğin azaldığı kış aylarında, grip gibi olası enfeksiyonlara karşı sisteminin güçlü tutulmasının önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Öncelikle meyve, ve lifli beslenmeye özen gösterilmeli. Bol lif içeren meyve ve sebzelerin kırmızı, mor, turuncu, yeşil renkleri ne kadar iyi antioksidanlar içerdiklerinin kanıtıdır" dedi.
BİTKİ ÇAYI, BALIK, SEMİZOTU, CEVİZ: Meyve ve sebzelerin yanı sıra ekmeğin de tam buğday, çavdar, kepekli tüketildiğinde, yulaf ezmesi ve kuru baklagillerin beslenme planına eklendiğinde büyük oranda lifli beslenilebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Yoğurt, kefir gibi probiyotikler de vücut direncimizi artırır. Her gün 2-3 fincan ıhlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu ya da ekinezya çayı bakterilere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca Omega 3 zengini balık, semizotu ve ceviz de bağışıklığı güçlendirir" şeklinde konuştu.
BOL BOL ÇORBA TÜKETİLEBİLİR: Kış yemeği deyince akla ilk sıcak bir çorba geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kış mevsiminde bol bol çorba tüketiminin önemli olduğunu söyledi. Kış aylarında su isteğinin azalabildiğini belirterek, "Vücudun ortalama 10 bardak (2 litre) suya ihtiyacı vardır. Su ihtiyacı idrarın renginden de anlaşılabilir. Koyu sarı ise su ihtiyacı karşılanmamış demektir. Su tüketimi, birçok faydasıyla birlikte metabolizmayı hızlandırmaya da yardımcı olur" dedi.

TURŞU TÜKETİMİNE DİKKAT
Turşunun bağırsaklardaki yararlı bakterileri artırma gibi çok faydalı bir özelliğinin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "C vitamini başta olmak üzere çeşitli vitamin ve mineralleri turşudan alabiliriz. Fakat tuz oranı yüksek olduğu için özellikle tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.

BAĞIŞIKLIĞA DOST BESİNLER
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, bağışıklığı güçlendiren besinler ve bitkilerin aynı zamanda hastalık durumunda tedaviye önemli destek olduğunu belirtti.
Probiyotikler ve lifli besinler: İlaçların atıklarının bağırsaklara verdiği zarardan korur. Kabızlık ve ishal durumunda tedavi edicidir.
Bitki çayları: Soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.
Et, süt, yoğurt gibi proteinli besinler: Hastalık sırasında bakteri ve virüslere karşı vücudun savaşçılarını destekler.
Su: Enfeksiyon sırasında sıvı kaybının yerine konmasını sağlar. Boğaz kuruluklarını önler.
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