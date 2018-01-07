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Saç boyası kanser yapıyor

Saç boyası kanser yapıyor
Güzelleşmek uğruna kullanılan kozmetikler, bir takım zararlı madde içeriyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre özellikle saç boyalarının içerisinde yer alan bir takım kimyasallar, kullanıcılarına büyük zarar veriyor. Öyle ki nın içerisindeki bu maddeler, saç derisi tarafından emilip ileride mesane, karaciğer ve beyin kanserine yol açabiliyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmada, saçlarını yılda yaklaşık 12 defa boyayan kadınlar, hiç boyamayanlara oranla, mesane kanserine 2 kat daha hızlı yakalanıyor. Birçok Avrupa ülkesinde ise boyalarda kullanılan bir takım zararlı kimyasallar yasaklandığı biliniyor. Uzmanlar, kullanılan boyanın kimyasal içerip içermediğini belirten bazı önemli detayların olduğunu ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
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