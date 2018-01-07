Saç boyası kanser yapıyor

Güzelleşmekuğruna kullanılan kozmetikler,bir takım zararlı madde içeriyor.Uzmanlar tarafından yapılanaraştırmalara göre özellikle saçboyalarının içerisinde yer alan birtakım kimyasallar, kullanıcılarınabüyük zarar veriyor. Öyle kisaç boyalarının içerisindeki bumaddeler, saç derisi tarafındanemilip ileride mesane, karaciğerve beyin kanserine yol açabiliyor.İngiltere'de yapılan birçalışmada, saçlarınıyılda yaklaşık 12 defa boyayankadınlar, hiç boyamayanlaraoranla, mesane kanserine2 kat daha hızlı yakalanıyor.Birçok Avrupa ülkesinde iseboyalarda kullanılan bir takımzararlı kimyasallar yasaklandığıbiliniyor. Uzmanlar, kullanılanboyanın kimyasal içeripiçermediğini belirten bazıönemli detayların olduğunuve bunlara dikkat edilmesigerektiğini vurguluyor.
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