Pizzararı yok!

ÇOĞU insanın severek tükettiği ancak kilo aldırır düşüncesiyle uzak durmaya çalıştığı pizza, masum çıktı. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, pizzayla ilgili ezber bozan açıklamalar yaptı. Usulüne uygun, doğru ve taze malzemelerle yapılmış olan pizzanın hem sağlıklı hem de besleyici bir yiyecek olduğunu söyleyen Dizdar, bilinenin aksine pizzanın abur cubur yiyecek sınıfında olmadığını vurguladı. Tam buğday unundan hazırlanan ve iyi mayalanan pizzanın kilo yapmadığını açıkladı. Pizzanın ince bir hamur üzerine taze malzeme koyularak yapılırsa dengeli beslenme için ideal olduğunu de szölerine ekleyen Dr. Yavuz Dizdar, özetle şunları aktardı:



İTALYANLAR'DAN ÖRNEK VERDİ

"Pizzada kullanılan malzemeler, beslenme yaklaşımlarına göre fazlasıyla dengelidir. İnce hamur fazla karbonhidrat yükü getirmez, domates sosu, peynir ve kullanılan sebzeler de diğer besleyici unsurları sağlar. Zeytin, biber, kapari gibi bileşenleri de sayarsanız pek 'Fast-food' denemez. Bunun bir istisnası kullanılan sosis, sucuk gibi bileşenlerin kalitesiz olmasıdır. Kullanılan malzeme kaliteli, taze olursa kilo yapmaz. Öyle olsaydı İtalyanlar bol miktarda pizza tüketiyor, onlarda kilo sorunu olurdu."



EVDE YAPIN

"Pizzayı evde yapmak en iyisi" diyen Dr. Dizdar, iyi malzeme kullanmaya özen göstermek gerektiğini belirtti. Pizzanın hamburgerden üstün olduğunu söyleyen Dr. Dizdar, "Pizza bizde lahmacun olarak tüketilen aslında pide olan gıdanın farklı bir biçimidir. Zincir hamburgercilerin sattığı ürüne göre çok daha iyi ve sağlıklıdır. Çünkü hamburger aşırı işlemden geçiyor. Artık o et olmaktan çıkıyor. Pizza ise doğru malzemelerle yapıldığı takdirde hastalıklarla ve çocuklarla dost bir yiyecek. İçerik kaliteli olduğu sürece diyabetikler de dahil herkes tarafından güvenle tüketilebilir" dedi. Ancak Dr. Yavuz Dizdar, dondurulmuş pizzaların tercih edilmemesi gerektiğini belirtti