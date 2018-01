Kalbinizin sesini dinleyin

88'İ

erkek hastalığı olarak bilinen kalp rahatsızlıkları, kadınlarda da hızla yaygınlaşıyor. Son yapılan araştırmalar, korkutan tabloyu gözler önüne seriyor. Kalp hastalıkları gerek dünyada, gerekse ülkemizde cinsiyet fark etmeksizin ölüm nedenleri arasında ilk sırayı alıyor., kalp ve damar sağlığında toplumda doğru bilinen 4 önemli yanlışı şöyle anlatıyor...*YANLIŞ: Özellikle meme kanseri, ülkemizde her 8 kadından 1'nin kapısını çalıyor. Kadınlar için büyük tehdit oluştursa da bu, inanış tamamen doğru değil.Ülkemizde, kadınlarda kalp hastalıklarının görülme sıklığı günden güne artıyor. Ayrıca Türkiye, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde erkeklerde olduğu gibi, kadınlarda da Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor.* YANLIŞ:Kalp hastalıklarının görülme sıklığı yaşla artmakla beraber, her yaş grubundan kadını etkileyebiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, kadınlarda damar sertliğine ait değişimler 30'lu yaşlarda başlıyor.yüksek tansiyon ve diyabet derken kadınlarda kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor.* YANLIŞ:Araştırmalar, kalp hastalığı nedeniyle aniden ölen kadınların yüzde 64'ünde daha önceden hiçbir belirti olmadığını gösteriyor.Kadınlar çoğunlukla bu sinyalleri kalp hastalığına yormadığından önlem almakta gecikiliyor.*YANLIŞ: Kalp damar hastalıklarının yüzde 90'ından fazlasında alkol, sigara, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi değiştirilebilir faktörler dikkat çekiyor.Fazla kilolardan kurtulmak, sigarayı bırakmak, stresten kaçınmak, sebze ağırlıklı beslenmek, haftada en az 5 gün yarım saat düzenli ve tempolu yürüyüş yapmak riski büyük ölçüde azaltıyor.Balık: Yüksek protein, vitamin ve Omega 3 içeriyor. Kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarını engelliyor.Fasulye: Protein ve karbohidrat içeriği sayesinde kalbi besliyor.Kuşkonmaz: B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeşitli lifler içeriyor. Kalbi besliyor.Elma: Kolesterolün düşürüyor.Arpa: Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.Muz: Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürüyor.Sarımsak: Damar içinde pıhtılaşmayı engelliyor. Kroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır.Ceviz, fındık: Omega 3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum içeriyor. Kalbi besliyor.Yeşil çay: Kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Kahve yerine yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene gibi bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor, özellikle bel çevresinin kadınlarda 88 cm'yi, erkeklerde 102 cm'yi geçmesinin kalp hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturduğunun altını çiziyor. "Karın serbest iken, göbek deliği hizasından ölçülmeli, bel çevresi ile boy oranınız yüzde 50'nin altında olmalı" diyor.