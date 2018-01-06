Kalbinizin sesini dinleyin

Erkek hastalığıdır!
*YANLIŞ: Özellikle meme kanseri, ülkemizde her 8 kadından 1'nin kapısını çalıyor. Kadınlar için büyük tehdit oluştursa da bu, inanış tamamen doğru değil. Çünkü kalp hastalıkları, kadınları meme kanserinden çok daha fazla tehdit ediyor! Ülkemizde, kadınlarda kalp hastalıklarının görülme sıklığı günden güne artıyor. Ayrıca Türkiye, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde erkeklerde olduğu gibi, kadınlarda da Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor.
Kalp, yaşlıların hastalığıdır!
* YANLIŞ:
Kalp hastalıklarının görülme sıklığı yaşla artmakla beraber, her yaş grubundan kadını etkileyebiliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, kadınlarda damar sertliğine ait değişimler 30'lu yaşlarda başlıyor. Şişmanlık, obezite ve yol açtığı metabolik değişiklikler, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon ve diyabet derken kadınlarda kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor. Özellikle menopozdan sonra risk daha da büyüyor.
"Kalbimde sorun olsa sinyal verirdi!"
* YANLIŞ:
Araştırmalar, kalp hastalığı nedeniyle aniden ölen kadınların yüzde 64'ünde daha önceden hiçbir belirti olmadığını gösteriyor. Örneğin, koroner arter hastalığının tipik belirtisi; egzersiz sırasında ortaya çıkan, göğüs orta kesiminde toplanan baskı veya yanma tarzında ağrı olurken, kadınlarda nefes darlığı, bulantı, kusma, çene ağrısı ve sırt ağrısı şeklinde olabiliyor. Kadınlar çoğunlukla bu sinyalleri kalp hastalığına yormadığından önlem almakta gecikiliyor.
"Kalp bizde genetik, önlem fayda etmez!"
*YANLIŞ: Kalp damar hastalıklarının yüzde 90'ından fazlasında alkol, sigara, stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi değiştirilebilir faktörler dikkat çekiyor. Dolayısıyla genetik faktörler riski artırmakla birlikte, bu riskleri azaltacak önlemler kişinin kendisinden geçiyor. Fazla kilolardan kurtulmak, sigarayı bırakmak, stresten kaçınmak, sebze ağırlıklı beslenmek, haftada en az 5 gün yarım saat düzenli ve tempolu yürüyüş yapmak riski büyük ölçüde azaltıyor.
BALIK, KUŞKONMAZ VE YEŞİL ÇAYDAN VAZGEÇMEYİN
Balık: Yüksek protein, vitamin ve Omega 3 içeriyor. Kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarını engelliyor.
Fasulye: Protein ve karbohidrat içeriği sayesinde kalbi besliyor.
Kuşkonmaz: B6 vitamini, folik asit, C vitamini, keratin ve çeşitli lifler içeriyor. Kalbi besliyor.
Elma: Kolesterolün düşürüyor.
Arpa: Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.
Muz: Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürüyor.
Sarımsak: Damar içinde pıhtılaşmayı engelliyor. Kroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır.
Ceviz, fındık: Omega 3 ve E vitamininin yanı sıra magnezyum içeriyor. Kalbi besliyor.
Yeşil çay: Kalp hastalıklarının engellenmesinde etkili oluyor. Kahve yerine yeşil çay, adaçayı, papatya, rezene gibi bitki çaylarının tüketilmesi öneriliyor.
BEL ÖLÇÜNÜZ 88'İ GEÇMESİN
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor, özellikle bel çevresinin kadınlarda 88 cm'yi, erkeklerde 102 cm'yi geçmesinin kalp hastalıkları açısından önemli bir risk oluşturduğunun altını çiziyor. "Karın serbest iken, göbek deliği hizasından ölçülmeli, bel çevresi ile boy oranınız yüzde 50'nin altında olmalı" diyor.
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