Güçten düşene ayva

Beslenme uzmanlarının 'Eczane gibi' meyve dediği ayvanın faydaları saymakla bitmiyor. Protein, kalsiyum fosfor, C vitamini içeren ayva, mutluluk veriyor. Cinsel hayatı renklendiriyor. Libidoyu yükseltip cinsel isteksizliği gideriyor. Uzmanlar, her gün en az 2 adet ayva tüketmemizi öneriyor. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan vücudumuzu koruyan ayva, toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor.



BAŞ AĞRISINA SON

Gözde oluşan enfeksiyon ve arpacığa ayvanın iyi geldiği söylenmektedir. Bağırsak iltihaplanmalarını ve kabızlığı gideriyor. Baş ağrısını dindiriyor. Öte yandan boğaz iltihaplanma karşı, ayva yaprağı suyunu gargara olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca ayva, sabah bulantılarını giderir. Antioksidan özelliğiyle yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Damar tıkanıklığını önlüyor. Kötü kolesterolü düşürüyor.