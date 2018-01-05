Tahin pekmez hastalık gelmez

ÖLÇÜYÜ AŞMAYIN
Soğuk havalarda akla gelen ilk lezzetlerden biri pekmez, pekmez denildiğinde de akla ilk gelen ise tahindir. Enerjisi oldukça yüksek olan tahin ve pekmezin tüketimi sınırlandırılmalı, mümkünse haftada 2 tatlı kaşığı aşılmamalıdır. Bu karışım için dikkatli olunması gereken en önemli nokta ise doğru oranın kullanılmasıdır.
Tahin pekmez hazırlanırken amaç pekmez tüketimini artırmak olmalıdır, tahin sadece lezzet verici olarak düşünülmelidir. Örneğin 1 çay bardağı pekmez için eklenecek tahin en fazla yarım çay bardağı olmalıdır. Bu oran enerji içeriğinin dengede olmasını sağlar. Her sağlıklı yiyeceğin fazlasının sağlığımız için gizli bir tehlike olduğu unutulmamalıdır.
HÜCRE YENİLER
Susamın değişik işlemlere tutulması ve ezilmesi sonucunda elde edilen tahin; soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarını önler. Vücut direncini artırarak bu hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca hastalık döneminin de daha hızlı ve etkin bir şekilde atlatılmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı vücut direncini artırır. Hücre yapısını koruyarak kanserli hücreler ile aktif bir şekilde savaşır.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Tahin ayrıca, hammaddesi olan susamda bulunan kalsiyum sayesinde kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler.
Zengin miktardaki kalsiyum içeriği ile kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesine karşı kemiklerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur.
KARACİĞERİN DOSTU
Üzüm, dut, keçiboynuzu ve harnup gibi pek çok çeşidi bulunan pekmez de kan yapıcı özelliğe sahiptir.
Vücut direncini artırıcı özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucudur.
Karaciğeri temizleyerek damarları açar, kan basıncını dengeler. Hastalık aşamasında ise iyileşme sürecini hızlandırır.
MİDEYİ KORUR
Pekmez ayrıca mide rahatsızlıklarının tedavisini destekler.
Anne sütünü arttırır ve iltihap söktürür.
Öksürüğü keser. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaralarının tedavisinde etkilidir. Son dönemlerde kek, pasta ve tatlılarda şeker yerine pekmez kullanılır. Özellikle çocuklara pekmez yedirmek amacıyla uygulanan bu yöntem sağlık için oldukça faydalıdır.
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