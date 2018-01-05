Portakal aşkla kal

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Böbrek taşı oluşumuna karşı korur.
Kolesterole iyi gelir.
Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyonu düzenler.
Mide, kolon, meme ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar.
Yüksek lif özelliği sayesinde sindirim sisteminizi düzenler. Kabızlığı önler.
Kalp krizi riskini düşürür.
Göz sağlığını korur.
Her gün bir tane portakal yemek, vücudu zararlı maddelerden arındırır.
İçeriğinde bulunan B9 vitamini ve folik asit nedeniyle beyni güçlendirir.
Sperm kalitesini arttırır. Spermleri korur.
Cinsel isteksizliği azaltır.
Cildi güzelleştirir.
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