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aşkla kal

Portakal aşkla kal
Lezzeti ve kokusuyla büyüleyen , cinsel hayata da renk katıyor. C vitamini deposu bu meyve, afrodizyak etkiler gösteriyor. Erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği tetikliyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorunu yaşayanların imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini de arttıran portakal, kısırlık tedavisine destek oluyor. Tıp dünyasının "Mucize" olarak tanımladığı portakalın sağlığına faydaları şu şekilde özetleniyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Böbrek taşı oluşumuna karşı korur.
Kolesterole iyi gelir.
Kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyonu düzenler.
Mide, kolon, meme ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar.
Yüksek lif özelliği sayesinde sindirim sisteminizi düzenler. Kabızlığı önler.
Kalp krizi riskini düşürür.
Göz sağlığını korur.
Her gün bir tane portakal yemek, vücudu zararlı maddelerden arındırır.
İçeriğinde bulunan B9 vitamini ve folik asit nedeniyle beyni güçlendirir.
Sperm kalitesini arttırır. Spermleri korur.
Cinsel isteksizliği azaltır.
Cildi güzelleştirir.
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