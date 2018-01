Ekmek şişmanlatmaz zeytin yağını abartmayın

SÖZ konusu diyet ve beslenme olunca her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Uzmana danışmadan yapılan diyetler, hüsranla sonuçlanıyor. Medical Park Fatih Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Sevil Nas Şan, 10 maddede yaptığımız yanlışları sıralıyor. Hem sağlığınıza sağlık katacak önerilerde bulunuyor, hem de nasıl aç kalmadan zayıflayabileceğinizin tüyolarını veriyor...



* Zayıflamak için 3 beyazdan uzak durmak gerekir



*YANLIŞ: Sağlıklı beslenmek için her çeşit besin grubundan ölçülü tüketmek gerekir. Unlu gıdalar, karbonhidrat kaynağıdır ve günlük beslenmemizin yüzde 55-60'ını oluşturur. Şeker, aşırıya kaçmamak koşuluyla ve şeker hastası değilseniz günlük ihtiyacınız kadar tüketebilirsiniz. Tuzu eğer yüksek tansiyon gibi sağlık problemleriniz yoksa tamamen hayatımızdan çıkarmak zorunda değilsiniz. Yemekleri normal tuzlu şekliyle tüketebiliriz.



*Ekmek şişmanlatır



* YANLIŞ: Ekmek ölçülü tüketildiğinde en iyi karbonhidratlardan biridir. Yağ içermez ve tok tutar. Miktarını ayarladığımız sürece ekmek, mutlaka tüketmemiz gereken bir besindir. Tam tahıllı, kepekli, çavdarlı gibi çeşitlerini tercih edersek daha fazla tokluk hissedip, bağırsak çalışmasına da fayda sağlamış oluruz.



* sirkeli su zayıflatır



* YANLIŞ: Hiçbir yiyecek ve içeceğin zayıflatıcı, yağ yakıcı etkisi yoktur. Yağ yakma amacıyla içilen çaylar ise yağ yakarak değil, vücuttaki ödem ve suyu atarak tartıdaki su kaybından dolayı zayıflattığı sanılmaktadır.



*Çok terlersek, çok kilo veririz



* YANLIŞ: Fazla terlemek yağ kaybına değil su kaybına neden olmaktadır. Su kaybı sağlık açısından tehlike oluşturabilir. Özellikle saunada kilo vermeyi amaçlamak, spor yaparken kat kat giyinmek aşırı su kaybetmemize, tansiyon değişikliklerine neden olabilir.

* Diyet ürünler kilo yapmaz



* YANLIŞ: Her yiyecek kalori içerir ve alınan her kalorinin fazlası, vücutta yağa çevrilerek depolanır. Diyet veya diyabetik ürünler oldukça dikkatli ve ölçülü tüketilmelidir. Özellikle yağ içeriği olan çikolata, baklava, helva gibi ürünlerin diyet olanlarında şeker yerine tatlandırıcı kullanarak kalori azaltılıyor, fakat yine de yağ oranları yüksek kalabiliyor. O yüzden bu ürünleri ölçülü ve dengeli bir şekilde tüketebilirsiniz.

* Karbonhidratlarla proteinleri ayrı tüketmeliyiz



* YANLIŞ: Sağlıklı beslenmede esas olan 1 öğünde her besin grubundan dengeli ve yeterli miktarlarda tüketmektir. Yani 1 öğünde hem protein, hem yağ, hem karbonhidratlardan olmalıdır.



*Kuruyemiş sağlıklıdır bolca yenmelidir



*YANLIŞ: Evet ceviz, fındık, badem Omega 3 yağ asidinden zengin olduğu için HDL (iyi huylu kolesterol) ve kalp üzerinde olumlu etkileri vardır. Fakat yağ içerikleri yüksek ve kalorileri fazladır. Günlük 2-3 ceviz veya 6-8 fındık veya 8-10 badem den daha fazlasını tüketmemeliyiz. Aksi takdirde aldığımız kalori artacak, depolanıp yağ oranımızın artmasına neden olacaktır. 3 Sıcak su yağları eritir



* YANLIŞ: İçtiğimiz su ne derecede olursa olsun, vücut onu kendi ısısına göre ayarlar. Sıcak su yağları eritmez. Soğuk suyun dezavantajı kimi bağırsaklarda gaz ve şişkinliğe yol açabilmesidir. 3 Meyve kilo yapmaz



*YANLIŞ: Her yiyeceğin kalorisi vardır. Meyvelerin porsiyon miktarları sanıldığından daha küçük ve 1 porsiyonlarında ortalama kalorileri 50 kalori civarlarındadır. Günde 4-5 porsiyon meyve tüketilmelidir. Aşırıya kaçılan her yiyecek fazla kalori almamıza neden olur.



* Zeytinyağı zararsızdır, istenildiği kadar yenilebilir.



*YANLI Ş: Zeytinyağı, Omega 9 yağ asidi içermektedir. Vücut için oldukça önemlidir. Fakat yağlar, yüksek kaloriye sahiptir. Günlük yaşamda zeytinyağı mutlaka bulunmalı ama salatalarda 1 tatlı kaşığı, yemeklerde 2-3 çorba kaşığı kullanılmalıdır. Aşırıya kaçılmamalıdır. Her yağ asidinden almak için zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü gibi yağların karışık kullanılması idealdir.