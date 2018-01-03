Ispan'aşk'

Vitamin deposu ıspanak, yaz kış sofralarımızın başköşesini süslüyor. Faydalarısaymakla bitmeyen bu şifadeposu sebze, A,C vitamini,potasyum,magnezyumve çinkozenginiolarakbiliniyor. Afrodizyak etkisiyle de dikkat çeken ıspanak, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Erkeklerdecinsel isteksizliği azaltıplibidoyu yükseltiyor. Gözlere de ilaç... Antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Sarı nokta hastalığına yakalanma risklini azaltıyor. Uzmanlar, özellikle hamilelik ve bebeklik döneminde bol bol ıspanak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca kanserli hücre artışı ve çoğalmasını önleyerek prostat kanseri ile savaşıyor. Kan basıncını dengeliyor. İçeriğindeki yüksek lif nedeniyle kabızlığı önler ve sindirimi düzenliyor.
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