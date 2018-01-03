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Ispan'aşk'

Güçlü olmanın eskiden beri bilinen formülü ıspanak, cinsel hayata da güç katıyor. etkisiyle libidoyu yükseltiyor...

Ispanaşk
Vitamin deposu ıspanak, yaz kış sofralarımızın başköşesini süslüyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu şifa deposu sebze, A, C vitamini, potasyum, magnezyum ve çinko zengini olarak biliniyor. etkisiyle de dikkat çeken ıspanak, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Erkeklerde cinsel isteksizliği azaltıp libidoyu yükseltiyor. Gözlere de ilaç... Antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Sarı nokta hastalığına yakalanma risklini azaltıyor. Uzmanlar, özellikle hamilelik ve bebeklik döneminde bol bol ıspanak tüketilmesini öneriyor. Ayrıca kanserli hücre artışı ve çoğalmasını önleyerek prostat kanseri ile savaşıyor. Kan basıncını dengeliyor. İçeriğindeki yüksek lif nedeniyle kabızlığı önler ve sindirimi düzenliyor.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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