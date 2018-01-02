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Sıcak yapıyor!

Sıcak çay kanser yapıyor!
Dünya Sağlık Örgütü, sıcak içilen ve kahvenin yaptığını açıkladı. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, çok sıcak içecekleri "olası kanserojen" olarak sınıflandırdı. Özellikle 65 derece ve üzerindeki içeceklerin risk yarattığını vurguladı. Uzmanlar, 60-71 derece arasında servis edilen sıcak içeceklerin belli bir miktar soğutulup içilmesi gerektiğini vurguladı.
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