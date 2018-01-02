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Parkinsona karşı nazar otu
Halk arasında nazar otu olarak bilinen üzerlik otu, ülkemizin Orta Anadolu bölgesinde yetişiyor. Tohumları A ve C vitamini zengini olan nazar otunun nazara karşı koruduğuna inanılıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu bitki, nefes darlığı ve kalp çarpıntısına iyi geliyor. Parkinson hastalığının etkilerini yavaşlatıyor. Zihni canlandıran bu mucizevi bitki ayrıca cinsel gücü artırıyor.
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