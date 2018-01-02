Kışın şifası onda saklı!

1 Kanser kalkanı elma: A ve C vitamin, zengini elma, ishal ve kabızlığa iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca kolon kanserinden koruyor. Uzmanlar, elmayı sık sık tüketmemizi öneriyor.
2 Soğuk algınlığına portakal: C vitamini deposu portakal, soğuk algınlığıyla mücadeledeki önemiyle dikkat çekiyor. Lif ve potasyumdan da zengin olan portakal, kolajen yapısı nedeniyle cilde esneklik kazandırıyor. Demir emilimine de yardımcı oluyor.
3 Halsizliğe karşı nar: Şifa deposu nar, folik asit, A, B1, B2 ve C vitaminleri içeriyor. Halsizliği ortadan kaldırıyor. Vücuda dinçlik veriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, Antioksidan özelliğiyle hastalıklardan koruyor.
4 Gribin ilacı mandalina: C vitamini içeriğiyle; soğuk algınlığı, nezle ve gribe karşı savunma mekanizmasını güçlendiriyor. Yüksek orandaki potasyum özelliğinden dolayı da tansiyonu düşürüyor. Düzenli olarak tüketildiğinde, vücut direncini artırıyor, hastalıklarla mücadeleye yardımcı oluyor. 5 Bronşite ayva: Kronik öksürük, bronşit gibi hastalıklar için yararlı bir meyve olan ayva, potasyum, A ve B vitaminleri içeriyor. Vücuda zindelik veriyor. Kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, rahatsızlıkları ve adet düzensizliklerinde yararlı olduğu biliniyor.
6 Bağışıklık sistemi için bal kabağı: A vitamini zengini bal kabağı, fosfor ve kalsiyum da içeriyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayıp cildin yenilenmesine, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine ve göz sağlığına da yarar sağlıyor.
7 Toksinlerin düşmanı brokoli: Vitamin ve mineral zengini brokoli, kolesterolü düşürüyor, kabızlığı önlüyor. İltihabı kurutmada, vücudu toksinlerden temizlemede, mide ve yemek borusu kanserleriyle mücadelede büyük önemi bulunuyor.
8 Tansiyona ıspanak: C vitamini deposu ıspanak, bağışıklık sisteminin güçlendiriyor. Hipertansiyonu düşürüyor. Kansersavar olarak da bilinen ıspanak, mide ve bağırsak rahatsızlıklarını gideriyor. Kabızlığa iyi geliyor.
9 Doğal antibiyotik sarımsak: Soğan ve sarımsak doğal birer antibiyotik özelliği taşıyor. Aynı zamanda kandaki şeker seviyesini düşürüyor. Cildi besliyor. Kalbi koruyor. Tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olan sarımsak, kanı temizleyip ve kabızlığı önlüyor.
10 Kan şekerine karalahana: Vitamin ve kalsiyum zengini karalahana; kansızlığı gideriyor, kabızlığa iyi geliyor ve kandaki şeker oranını dengeliyor. Antioksidan özelliğiyle pek çok hastalığa savaş açıyor. Kışın sofradan eksik edilmemesi gereken besinlerin başında geliyor.
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