Güçten düşene kestane

Soğuk kış gecelerinde evlerimizin vazgeçilmezi kestane, sağlığımız açısından yararlıyla da göz dolduruyor. Antik çağlardan beri aşkiksiri olarak tanımlanankestane, hem kadınlardahem de erkeklerde cinselgücü artırıyor. Vücuda enerji verip sperm kalitesini yükseltiyor. Ömrü uzattığı da bilinen kestane içerisindeki potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum mineralleri ile bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Kandaki kötü kolesterolü düşürüyor. Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırıyor. Varis ve basur şikayetlerini azaltıyor. Karaciğere ve mideye de faydası olan kestane ishalin kesilmesine yardımcı oluyor. Lifli yapısı sayesinde tok tutup, açlık hissini bastırıyor. Doktorlar özellikle hamilelerin mutlaka kestane tüketmesi gerektiğini söylüyor. Kestanenin içerisindeki B vitamini bebeğin beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor.
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