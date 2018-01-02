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Güçten düşene

Şifa deposu kolesterolü düşürüyor. Kalbimizi besliyor. Bağışıklığımızı güçlendiriyor. Cinsel gücü artırıp çiftlerin yüzünü güldürüyor...

Güçten düşene kestane
Soğuk kış gecelerinde evlerimizin vazgeçilmezi , sağlığımız açısından yararlıyla da göz dolduruyor. Antik çağlardan beri aşk iksiri olarak tanımlanan kestane, hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü artırıyor. Vücuda enerji verip sperm kalitesini yükseltiyor. Ömrü uzattığı da bilinen kestane içerisindeki potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum mineralleri ile bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Kandaki kötü kolesterolü düşürüyor. Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırıyor. Varis ve basur şikayetlerini azaltıyor. Karaciğere ve mideye de faydası olan kestane ishalin kesilmesine yardımcı oluyor. Lifli yapısı sayesinde tok tutup, açlık hissini bastırıyor. Doktorlar özellikle hamilelerin mutlaka kestane tüketmesi gerektiğini söylüyor. Kestanenin içerisindeki B vitamini bebeğin beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor.
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