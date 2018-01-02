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Gözaltı morluklarına la elveda

Gözaltı morluklarına zerdeçalla elveda
Gözaltındaki morluk ve halkaların başlıca nedeni bu bölgedeki ince, kılcal damarlarla ilgilidir. Ancak yorgunluk, uykusuzluk dengesiz ve eksik beslenme bu halkaların yoğunlaşmasına sebep olur. Bu morluklardan hücre yenileme özelliği bulunan zerdeçal ile kurtulabilirsiniz. Bunun için 1 çay kaşığı ile yarım çay kaşığı un, 1 çay kaşığı domates suyu, birkaç damla limonu karıştırıp gözaltınıza sürün. 10 dakika kadar beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın. Mor halkaların günden güne azaldığını göreceksiniz.
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