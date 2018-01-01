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i temizle

Sarımsak tere karaciğeri temizle
Karaciğer, vücudu temizleme ve toksinlerden arındırma işlevlerinden ötürü vücudumuzdaki en önemli organların başında geliyor. Vücudumuzun filtresi olan karaciğeri korumak, sağlıklı bir hayatın en önemli görevi haline geliyor. Uzmanlar, yanlış beslenme, alkol sigara ve stresten zarar gören imizi temizlemek için özellikle , greyfurt gibi besinlerin yanı sıra yeşil yapraklı sebzelerin de tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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