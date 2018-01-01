Sarımsak tere karaciğeri temizle

Karaciğer, vücudu temizleme ve toksinlerden arındırma işlevlerinden ötürü vücudumuzdaki en önemli organların başında geliyor. Vücudumuzun filtresiolan karaciğeri korumak, sağlıklıbir hayatın en önemli görevi halinegeliyor. Uzmanlar, yanlış beslenme, alkol sigara ve stresten zarar gören karaciğerimizi temizlemek için özellikle sarımsak, greyfurt gibi besinlerinyanı sıra yeşil yapraklı sebzelerin detüketilmesi gerektiğini söylüyor.
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