Çikolata aşka deva!

Tadıyla ağzımızı tatlandıran, çikolata, cinsel hayatımıza da renk katıyor. İçerisindeki feniletlamin maddesi ile hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. En etkili afrodizyaklardan biri olan çikolata, içerisindeki saf kakao ile beyindeki serotonin hormonunu yükseltip mutluluk veriyor. İçerisindeki flovanol maddesiyle Alzheimer ve demans hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Kanser hücrelerinin vücut içerisinde çoğalmasını engelliyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor. Bağırsakların düzenli çalışmalarını sağlıyor. Böbreklerde kum ya da taş oluşumunu engelliyor. Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor.
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