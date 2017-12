Yeşil tüket hastalığı alt et!

hava, yaşanan yoğun stres, uykusuzluk ve dengesiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Grip, nezle, bronşit hatta kanser gibi hastalıklarla savaşmanın yolu ise güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor. Vücudumuzun adeta koruma kalkanı olan bağışıklık sistemi, düzenli beslendiğimizde bizi her türlü hastalıklardan koruyor. Doğum ile birlikte aktif hale gelen bağışıklık sistemi zayıfladığında, hastalığa yakalanma riski de aynı oranda artıyor. Bağışıklık sistemindeki zayıflığı fırsat bilen virüs ve mikroplar ise vücuda akın ederek hastalıklara davetiye çıkarıyor. Vücudun hastalıklara yakalanma riskini minimize etmek ise bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Avrasya Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşegül Navdar, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ipuçlarını sizler anlatıyor...Pozitif olun: Siz mutlu oldukça stresten uzaklaşacak ve bağışıklık sisteminin en büyük düşmanı stres ile vedalaşmış olacaksınız. Unutmayın! Mutlu, pozitif, kahkaha atan arkadaşlarına, ailesine, çocuklarına düşkün bir insanın bağışıklık sistemi, bunları yapmayan bir insanınkine göre daha güçlüdür.Bol oksijen: Bağışıklık sistemini güçlendirmenin diğer bir anahtarı da oksijendir. Bağışıklık sistemi ancak oksijenli bir ortamda güçlenebilir.Gelsin yeşil sebzeler: Sebzeler, vücudun bağışıklık sistemine yardımcı olan vitaminler, mineraller ve bitkisel besinlerce zengindir. Lifli yeşillikler ve brokoli, karnabahar ve kabak gibi sebzeleri yiyebilirsiniz.Sarımsaktan vazgeçmeyin: Vücudu virüs ve mikroplardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsağı çiğ ya da pişmiş haliyle mutlaka tüketin.Sağlıklı beslenin: Besinlerden alınan çinko ve C vitamini çok önemlidir. Meyvelerin çoğu ve kırmızı biber C vitamini en mükemmel kaynağıdır. Çinko ise zencefil, kuru yemişler ve tohumlardan bulunur.Su hayattır: Su, bütün besinlerle atıkları vücuttan kan ve lenf sıvıları yoluyla taşıyan bir 2 litre su içmenin faydası büyüktür.Soğuk duşun gücüne inanın: Banyodan çıkmadan önce son duşunuzun ılık ve biraz daha soğuk olmasına dikkat edin. Bu durum, bağışıklık hücrelerine giden lenf dolaşımını hızlandırır.Mutlaka dinlenin: Stres ve yorgunluk bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Dinlenmek ise bedenimizin toparlanmasına ve bağışıklık sistemimizin günçlenmesine yardımcı olur.Kötü alışkanlıklara veda edin: Paketlenmiş ve işlenmiş hazır gıdalar, kafein ve sigara bağışıklık sistemimizi tehlikeye sokar. Bunların yerine ekinezya ve ginseng gibi bitkisel çaylar, taze meyve ve sebze sularını tercih edin.Terlemek deyip geçmeyin: Vücut ısımızdaki artış, bağışıklık sistemimizin enfeksiyona ve hastalıklara karşı aktif olarak savaşmasının bir yoludur.Yeşil yapraklı sebzeler: A, K, C vitamini, kalsiyum ve magnezyum ile şifa deposu olan yeşil yapraklı sebzeler güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor. Lahana, brokoli, karnabahar gibi yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri C vitamini ve kalsiyum ile vücudumuzu koruyor.Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler, şu şekildi sıralanıyor:BALIK : Omega 3 sayesinde, vücudu güçlendiriyor.PORTAKAL VE KİVİ :oğuk algınlığı ve gribe karşı koruyor.YUMURTA : Protein kaynağı yumurta, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.Ceviz: Omega 3 deposu ceviz, kalp damar sağlığı ve beyin gelişimine olan etkisiyle dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini de güçlendiren cevizin günde 2 adet tüketilmesi öneriliyor.NAR : Antioksidan deposu nar, bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz besinler arasında geliyor. Uzmanlar, rengiyle sofraları renklendiren narın ister ana öğünlerde salatalara ekleyerek, ister ara öğünlerde meyve olarak tüketebileceğimizi söylüyor.ZERDEÇAL : Kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde, kolesterolün düşürülmesinde rol oynayan, zerdeçal, bağışıklığımızı da güçlendiriyor.KEFİR - YOĞURT : Probiyotik özelliğiyle de bilinen yoğurt ve kefir, bağırsak florasını düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.YEŞİL ÇAY : Metabolizmayı çalıştırıp kilo vermeyi kolaylaştıran yeşil çay, antiokidan özelliği ile bağışıklığı güçlendiriyor.