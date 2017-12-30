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mutluluk verir herkese

çayı, birçok hastalıkla mücadele ediyor. Bilinen en eski afrodizyaklardan olan rezenenin tohumundan her gün bir parça alınması cinsel gücü artırıyor...

Rezene mutluluk verir herkese
Daha çok Akdeniz ikliminde, kayalık ve kurak yerlerde yetişen , içerdiği zengin proteinle dikkat çekiyor. Az miktarlarda rahatlatıcı etki gösterirken, miktar arttıkça uyku veriyor. İçeriğindeki B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudu güçlendirir, cinsel gücü artırıyor. En eski afrodizyaklardan sayılan rezenenin tohumu da cinsel gücü arttırıyor. Bu oldukça faydalı bitkinin diğer şifalı özellikleri şöyle:
İştah açıcıdır.
Mide-bağırsak şikayetlerini ve gazlarını azaltır.
İdrar söktürücü özelliğiyle idrar zorluğunu giderir.
Balgam söktürücüdür.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.
Kansızlığı giderir.
Kalp hastalıkları, romatizma ve boğmacada faydalıdır.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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