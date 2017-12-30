Rezene mutluluk verir herkese

Daha çok Akdeniz ikliminde, kayalık ve kurak yerlerde yetişen rezene, içerdiği zengin proteinle dikkat çekiyor. Az miktarlarda rahatlatıcı etki gösterirken, miktar arttıkça uyku veriyor. İçeriğindeki B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudu güçlendirir, cinsel gücü artırıyor. En eski afrodizyaklardan sayılan rezenenin tohumu da cinsel gücü arttırıyor. Bu oldukça faydalı bitkinin diğer şifalı özellikleri şöyle:
İştah açıcıdır.
Mide-bağırsak şikayetlerini ve gazlarını azaltır.
İdrar söktürücü özelliğiyle idrar zorluğunu giderir.
Balgam söktürücüdür.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.
Kansızlığı giderir.
Kalp hastalıkları, romatizma ve boğmacada faydalıdır.
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