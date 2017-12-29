Grip deyip geçme zatürreye yenilme

ÖNCE BURUN AKIYOR
Soğuk algınlığı yazın da ortaya çıkabiliyor. İlk günler hafif boğaz ağrısı, hapşırma ile kendini gösteriyor. 2-3 gün içinde burun su gibi akmaya başlıyor.
Burun tıkanıklığı ve 4-5 günden itibaren öksürük gelişiyor. Çocuklar hariç ateş genellikle yükselmiyor.
Yorgunluk yapsa da grip kadar fazla halsizlik, kas kemik ağrıları yaratmıyor.
İlk 3 gün bulaşıcılığı fazla olduğundan dikkat etmek gerekiyor.
Çoğunlukla 1 hafta en fazla 10 günde düzeliyor.
10 günden uzun sürdüğünde, yeşilimsi balgam, şiddetli baş ağrısı, kulak ağrısı, yüzde göz çevresinde şişme ağrı, nefes darlığı, görme bozukluğu, kafa karışıklığı geliştiğinde bakteriyel enfeksiyondan, sinüzitten şüphe etmek ve doktora başvurmak gerekiyor. YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!
Grip ise çoğunlukla Ekim sonundan Mart ayına kadar ve en fazla Ocak ayında gözleniyor. Belirtiler çok daha hızla ortaya çıkıyor.
Hafif boğaz ağrısı, 38-39 derece ateş, yaygın kas kemik ağrıları, aşırı yorgunluk, titreme, burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, göğsünde sıkıntı, virüsün cinsine göre bazen kusma ve ishal de gelişebiliyor.
2-5 gün kadar şiddetli seyrediyor. İyileşme 2-4 hafta kadar sürebiliyor. Gerekli tedavi yapılmadığında zatürre ve sinüzite neden olabiliyor. Bu durumda daha ciddi komplikasyonlar gelişiyor.
SARIMSAK YEMEKTEN KAÇMAYIN
Hem gripten korunmada hem de iyileşmek için doğal yoğurt, sarımsak, soğan, sirke, ev yapımı turşu, boza, kefir, taze sebze ve narenciye tüketin.
Şekerli unlu gıdalar, şekerli meşrubatlar virüslere karşı bağışıklık sisteminin mücadelesini zorlaştırır. Bu yüzden uzak durun.
Günde 30 dakika kadar hızlı yürüyüş, 4-5 dakika kültür-fizik egzersiz yapılması bağışıklık sistemini 24 saat kadar güçlendirici etki gösteriyor.
D vitamini ihtiyacımızın çoğunluğu güneşe bağımlı olduğundan sağlıklı güneşlenme ve eksikliği durumunda hekime danışarak takviyesi gerekir.
Düzenli 7 saat kadar uyku bağışıklık sistemini güçlü tutar.
Meyve suyu kana hızlı şeker karışmasına neden olup bağışıklık sistemini zayıflattığından nar ve portakal gibi C vitamini zengini meyvelerin bütün haliyle yenmesi gerekiyor.
Zencefil, kuşburnu, ıhlamur, nanelimon, tarçın çayları iyileşmeye yardımcı olabiliyor.
HEMEN ANTİBİYOTİĞE SARILMAK YANLIŞ
HEM gribin hem de soğuk algınlığının farklı virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonu olduğunu söyleyen Dr. Özgür Şamilgil, şu bilgileri verdi: "Antibiyotikler bakterilere etkili olduğundan tedavide yerleri yoktur. Örneğin soğuk algınlığına 200'den fazla değişken virüsün neden olduğu biliniyor. Soğuk havada zamanımızın çoğunu kapalı ve iyi havalandırılmayan kalabalık mekanlarda geçirdiğimizden çok daha sık rastlanıyor. Çocuklarda okul dönemi yakın temas erişkinlerden daha fazla olduğu ve bağışıklık sistemleri de tam gelişmediğinden daha hızlı yayılıyor. Kışın toplumda D vitamini eksikliği sağlıksız beslenme ve egzersiz yapma oranlarının azalması da çok önemli etkenler olarak görülüyor."
TEMAS VE HAVA YOLUYLA YAYILIYOR
Genellikle kişiden kişiye doğrudan temasla ya da hapşırma ve öksürükle havaya saçılmış bir süre havada asılı kalmış virüsler, burun ve ağızdan nefesle alınmasıyla bulaşıyor. Ayrıca virüs bulaşmış eşyalara dokunduktan sonra gözümüze burun ve ağzımıza elimizle kolayca taşınıyor.
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