Balıkta aşk var!

Sağlıklı ve kaliteli bir cinsel yaşam için balık tüketiminin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle somon balığını tavsiye ediyor. Balığın beyindeki dopamin salgısını artırdığını, kadınlarda cinsel isteği yükselttiğini belirten uzmanlar, "Haftada 2-3 kez ızgara veyafırında balık tüketmek, libidoyuyükseltmeye yardımcı olur" diyor. Aşk hayatında sorun yaşayanlara tüketilmesi önerilen balığın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor..
KALBİ KORUR Beyin için faydalıdır.Beyin fonksiyonlarınıngeliştirilmesinekatkısağlar.
Kan basıncını düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.Kalp ritmini düzenler.
Alzheimer'ı önlemeye yardımcı besinler arasındadır. Güçlü birantioksidandır.Enfeksiyonları önler.
Romatizmal hastalıklara iyi gelir. Ağrıları giderir. Kemiklerin güçlenmesineyardım eder.
Zihin yorgunluğunu giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.Hastalıklara kolay yakalanmariskini azaltır.
Sinir sistemi için faydalı besinler arasındadır. Kan şekeri seviyesinidüzenler. Bu yüzdenşeker hastaları içinyararlıdır.
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