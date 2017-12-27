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ta aşk var!

Beyindeki dopamin salgısını artıran , özellikle kadınlarda cinsel isteği yükseltiyor. Aşk hayatında sorun yaşayanlara bol bol balık yemesi öneriliyor

Balıkta aşk var!
Sağlıklı ve kaliteli bir cinsel yaşam için tüketiminin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle somon balığını tavsiye ediyor. Balığın beyindeki dopamin salgısını artırdığını, kadınlarda cinsel isteği yükselttiğini belirten uzmanlar, "Haftada 2-3 kez ızgara veya fırında balık tüketmek, libidoyu yükseltmeye yardımcı olur" diyor. Aşk hayatında sorun yaşayanlara tüketilmesi önerilen balığın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor..

KALBİ KORUR
Beyin için faydalıdır. Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesine katkı sağlar.
Kan basıncını düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır. Kalp ritmini düzenler.
Alzheimer'ı önlemeye yardımcı besinler arasındadır.
Güçlü bir antioksidandır. Enfeksiyonları önler.
Romatizmal hastalıklara iyi gelir. Ağrıları giderir.
Kemiklerin güçlenmesine yardım eder.
Zihin yorgunluğunu giderir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara kolay yakalanma riskini azaltır.
Sinir sistemi için faydalı besinler arasındadır.
Kan şekeri seviyesini düzenler. Bu yüzden şeker hastaları için yararlıdır.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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