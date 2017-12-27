Alzheimer’dan değil geç kalmaktan kork

Hastalığın teşhisinde erken davranmanın ve yaşam tarzının önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tanrıdağ, başlangıç yaşının 40-90 arası değiştiğini vurguluyor.
Son kitabında bu hastalığı tüm yönleriyle ele alan Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, depresyon, erken emeklilik, eğitim düzeyinin düşük olması, kronik alkol kullanımı, tansiyon ve şeker yüksekliği ile kafa darbeleri gibi etkenlerin Alzheimer riskini artırdığını belirtiyor. Prof. Dr. Tanrıdağ, merak edilenleri şöyle anlatıyor...
ÖLÜM ORANINDA 3'ÜNCÜ
*Fiziksel etkilenmelere neden olmaması ve tıbbın da 'hastalık' denilince fiziksel etkileri anlaması teşhisi geciktiriyor.
*Bu yüzden tanı çoğu hastaya hastalık orta-ileri aşamaya geldiğinde konulabiliyor.
*Başlangıç belirtileri kolaylıkla yanlış yorumlanabilir.
*Yaşa bağlı zihin yorgunluğu ve dikkatsizlik, depresyon, tiroid, hastalığı, B12 vitamini eksikliği gibi durumlarla karşılaşılabiliyor.
*Hastalıktan korunma ve ilerleme hızını yavaşlatmak için beyni koruyan yaşam tarzı önerilerinin yerine getirilmesi gerekir.
*Alzheimer öldürücü olmasa da, yatağa bağlanmayla artan çeşitli komplikasyonlar hayati tehlike yaratıyor.
*BU hastalıktan ölüm oranı kanser ve kalpten sonra üçüncü sırada geliyor.
GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR
*2016-2017 değerlendirmelerinde, yaş gruplarına göre hastalığa rastlanma sıklıkları 65 yaş altı için yüzde 4 iken, 65-74 yaş grubu için yüzde 16, 75-84 yaş grubu için yüzde 44 ve ilginç biçimde 85 ve sonrası için yüzde 38 olduğu görülmüştür.
*Alzheimer fiziksel uyarıcı belirtiler veren bir hastalık değil. Zihinsel etkileri olan bir beyin hastalığı. Burada, zihin kavramıyla beyni birlikte değerlendirmeyen anlayışlar erken tanı için potansiyel bir engel teşkil ediyor. Genel anlamda nörolojiye ve psikiyatriye hakim olan anlayışlar bu türden.
*Unutkanlık nedeniyle psikiyatriste gidilirse tanı büyük bir sıklıkla depresyon, nöroloğa gidilirse yine büyük bir ihtimalle "Yaşınıza göre normal" yaklaşımı oluyor. Bu yaklaşımlar, birçok hastada Alzheimer tanısında gecikmeyle ve hastalığın ilerlemesiyle sonuçlanmaktadır
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
* Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın.
*Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın.
* Hep aynı işlerle uğraşmayın.
* Yaşınızın insanı olmayın. Statünüzden sıyrılın. Yeni şeyler deneyin.
* Mantığınızdan önce duygularınıza güvenin.
* Kontrollü şekilde açlık yaşayın.
* Alternatif tıbbın bu konuda yapacağı bir şey olmadığını bilin.
* Bulmaca için sudokuyu tercih edin.
* Nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün.
* Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanlarına gidin.
*Müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin.
* Sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın.
* TV'de haber ve tartışma programlarından uzak durun.
* Düzenli cinselliğin beyni uyardığını unutmayın.
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