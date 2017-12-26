Ceviz-pırasa kansere deva

* BALIK: Kanser riskini azaltmak için sebze ve meyveden zengin beslenilmeli. Kırmızı et tüketimi azaltılıp balık tüketimi arttırılmalıdır.
* SOYA: Soya fasulyesi, özellikle göğüs ve prostat kanseri riskini azaltır. Daha fazla soya tüketen toplumlarda kanserin daha az olduğu görülmüştür. Soya kansere karşı koruyucu etkisi olan izoflavonlardan zengindir.
*ZEYTİNYAĞI: Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi zeytinyağı, hem kanser hem de kalp hastalığı riskini azaltır. Zeytinyağı için- deki yüksek miktardaki tekli doymamış yağ asitlerinin, tokoferol ve fenolik bileşiklerin bu etkiyi yaptığı düşünülmektedir.
*DOMATES-PANCAR: Domatesin kırmızı rengini veren likopen antioksidan kapasiteye sahiptir ve kansere karşı koruyucudur. Özellikle kırmızı besinlerde likopen bulunur. Domates, pancar, nar, çilek, karpuz gibi besinler mevsimine göre tüketilmelidir.
*SOĞAN-SARIMSAK-PIRASA: Antioksidan özelliklere sahip olan bu sebzeler, kansere karşı koruyucudur. Bu besinler ayrıca gribe karşı da korur.
*CEVİZ: Ceviz antikarsinojenik etkisi olan yağ asitleri içerir. Bu maddeler kansere karşı savaşır.
*YEŞİL ÇAY: İçeriğindeki 'epigallakateşin gallatın' kansere karşı potansiyel bir önleyici etkisi olduğuna dair çalışmalar vardır. Sadece yeşil çay değil, siyah, beyaz ve oolong çayı da bioflavonoidlerden zengindir. İçerdiği bu maddeler sayesinde kansere karşı koruyucu etkisi vardır.
BU GIDALARDAN UZAK DURUN
Bazı gıdalar kansere karşı korurken, bazıları da hastalık riskini arttırır. Uzak durulması gereken besinlerden bazıları şunlardır:
Tatlandırıcılar: Tatlandırcılarda bulunan kimyasallar, kanseri tetikler.
Paketlenmiş besinler: Paketlenmiş neredeyse her üründe bulunan trans yağlar, kanser olma riskini arttırır.
Diyet ürünleri: Paketlenmiş bir çok diyet ürününde bulunan tatlandırıcı ve kimyasallar kanser riski taşıyabiliyor. Tütsülenmiş gıdalar: Özellikle de bağırsak ve mide kanserine yol açabiliyor.
Jelatinli gıdalar: İçerisinde jelatin ve renk verici maddeler bulunduran jelibon gibi yiyecekler de kanser riski taşımakta.
Kızartma: Kızgın yağda pişirilen hamur işleri, bazı zararlı maddeleri açığa çıkararak kansere akalanma riskini artırabiliyor. İşlenmiş etler: Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etler içerdikleri kimyasal ve fazla tuz oranıyla ciddi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.
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