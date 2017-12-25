Muskatla aşka lezzet kat

Tropik baharatlardan muskat libidoyu artırarak enerji veriyor, aşk hayatında sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Muskat özünün, iktidarsızlık için birtonik olarak kullanıldığını söyleyen uzmanlar, "Afrodizyak bitkiler arasına giren muskat enerji vermekte ve canlılığı artırmaktadır" diyor. Muskatın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor... Ağrı kesicidir. Romatizmalağrılara iyi gelir.
Lif deposu olması nedeniyle kabızlık ve diğer bağırsak sorunlarını giderir. Böbrek taşı oluşumunuengeller.
Beyin fonksiyonlarını artırır. Strese iyi gelir. Depresyona da etki eder. Diş eti ve ağız yaralarıiçin de kullanılır.
Yüzdeki siyah nokta ve sivilce izlerini giderir. Antibakteriyeldir. Ağızkokusuna iyi gelir.
Uykusuzluğa iyi gelir. Ilık süte katılan muskat rahatlatıp, uyku getirir. İshali kesmeye yardımcıolur. Kemikleri korur.
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