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  1. Kuru üzüm - acı biber vücut ısısını ateşler

la aşka lezzet kat

Bebek cevizi olarak da bilinen yemeklere ve tatlılara lezzet katarken; afrodizyak etkisiyle aşk hayatını da güzelleştiriyor. Çiftlere mutluluk veriyor...

Muskatla aşka lezzet kat
Tropik baharatlardan libidoyu artırarak enerji veriyor, aşk hayatında sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Muskat özünün, iktidarsızlık için bir tonik olarak kullanıldığını söyleyen uzmanlar, "Afrodizyak bitkiler arasına giren muskat enerji vermekte ve canlılığı artırmaktadır" diyor. Muskatın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor...
Ağrı kesicidir. Romatizmal ağrılara iyi gelir.
Lif deposu olması nedeniyle kabızlık ve diğer bağırsak sorunlarını giderir.
Böbrek taşı oluşumunu engeller.
Beyin fonksiyonlarını artırır. Strese iyi gelir. Depresyona da etki eder.
Diş eti ve ağız yaraları için de kullanılır.
Yüzdeki siyah nokta ve sivilce izlerini giderir.
Antibakteriyeldir. Ağız kokusuna iyi gelir.
Uykusuzluğa iyi gelir. Ilık süte katılan muskat rahatlatıp, uyku getirir.
İshali kesmeye yardımcı olur. Kemikleri korur.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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