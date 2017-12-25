Kuru üzüm - acı biber vücut ısısını ateşler

Soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi mevsimsel hastalıklar şu günlerde herkesi yakalarken; sağlıklı beslenerek vücut direncini artırmak daha da önemli hale geldi. Özellikle soğuk havadan korunmak gerektiğini söyleyen uzmanlar, vücudu içeriden ısıtan besinlere dikkat çekti. Havaların soğumasıyla tatlı ve karbonhidrattan zengin gıdalara eğilimin arttığını belirten MedicalPark Fatih HastanesiBeslenme veDiyet Uzmanı SevilNas Şan da, "Bunlar kan şekerimizde ani yükselmelere neden olacağından hızlı acıkma ve sürekli bir şeyler yeme isteğini artırır. Çabuk yorulmave uyku hali yaratır" dedi. Unlu ve şekerli besinlerin anlık iyilik getirdiğini vurgulayan Sevil Nas Şan, tatlı-hamur işleri yerine enerjiyi yükselten vücudu ısıtan gıdaları önerdi:
Kök sebzeler: Kabak, patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da vücut ısısını artırır. Tarçın: Kan şekerini dengeler. Lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır, tatlı isteğini azaltır. Taze zencefil: Bağışıklığı güçlendirir, vücut ısısını artıran besinlerin başında gelir. Havlıcan: Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura veya yeşil çaya yaklaşık 1 çay kaşığı havlıcanı ince kıyıp, 5 dakika bekletip, tüketebiliriz. Karabiber: İçindeki biberin maddesi sinir sistemini uyarıp ısıyı artırır. Zerdeçal: İçindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yükseltir. Acıbiber: İçerisindeki kapsaisin metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır. Ihlamur: Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır. Demirden zengin besinler: Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlığa iyi gelir, vücudu ısıtır. Yeşil çay: Güçlü antioksidan olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızınızı hem vücut ısımızı artırmış olursuz.
ÜŞÜYENE SÜPER KARIŞIM
Sıcak suyla dolu bir fincan yeşil çay veya ıhlamura; bir dal tarçın, bir çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zerdeçal, bir kabuklu dilimlenmiş limon koyun. 10 dakika beklettikten sonra tüketin. Bu karışımdan günde 2 fincan içmek hem vücut ısınızı hem de bağışıklığınızı artıracaktır.
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