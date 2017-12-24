Kireçlenmenin ilacı Morina balığı

Ağrılı ve zorlayıcı bir hastalık olan kireçlenme, hareket etmeyi kısıtlayarak yaşam kalitesini düşürüyor. Eklem ve kas yapısının bozulmasıyla kireçlenmenin, yani osteoartrit denilen hastalığın ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, "Kireçlenme yaş ilerledikçe sık görülse de genç hastalarımız da var. Çünkü hareketsizlik büyük bir sorun ama aşırı egzersiz,spor aktiviteleri, eklemlerizorlama gibi nedenlerle de kireçlenme problemi yaşanabilir" diyor. Vücudun en çok hareket eden bölgelerinde kireçlenme görüldüğünü belirten Prof. Dr. Dıraçoğlu, kilo vermek,hafif egzersizler, eklem içienjeksiyonun tedaviye yardımcı olduğunu ifade ediyor. Hastalığın ilerlememesi için Morina balığıderisinden üretilen kolajenpeptitlerin kullanılmasını öneren Prof. Dr. Dıraçoğlu, şu uyarılarda bulunuyor: "Fazla sakız çiğnemek çene eklemini bozar. Merdiven çıkmak dizkapağı kireçlenmesine iyi gelmez. Kızartma yemek kireçlenme açısından tehlikelidir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.