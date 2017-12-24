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nin ilacı Morina balığı

Kireçlenmenin ilacı Morina balığı
Ağrılı ve zorlayıcı bir hastalık olan , hareket etmeyi kısıtlayarak yaşam kalitesini düşürüyor. Eklem ve kas yapısının bozulmasıyla kireçlenmenin, yani osteoartrit denilen hastalığın ortaya çıktığını söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, "Kireçlenme yaş ilerledikçe sık görülse de genç hastalarımız da var. Çünkü hareketsizlik büyük bir sorun ama aşırı egzersiz, spor aktiviteleri, eklemleri zorlama gibi nedenlerle de kireçlenme problemi yaşanabilir" diyor. Vücudun en çok hareket eden bölgelerinde kireçlenme görüldüğünü belirten Prof. Dr. Dıraçoğlu, kilo vermek, hafif egzersizler, eklem içi enjeksiyonun tedaviye yardımcı olduğunu ifade ediyor. Hastalığın ilerlememesi için Morina balığı derisinden üretilen kolajen peptitlerin kullanılmasını öneren Prof. Dr. Dıraçoğlu, şu uyarılarda bulunuyor: "Fazla sakız çiğnemek çene eklemini bozar. Merdiven çıkmak dizkapağı kireçlenmesine iyi gelmez. Kızartma yemek kireçlenme açısından tehlikelidir."
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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