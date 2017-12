Gribin yolu kansere çıkıyor

soğumasıyla birliktegrip ve üst solunumyolu hastalıkları hemenherkesin yakasına yapıştı.Halsizlik, yüksek ateş, öksürükve vücut ağrısı şikayetiylehastanelere koşanların sayısıarttı. Bağışıklık sistemi zayıfolanların gribi ağır geçirdiğinisöyleyen"Vücutdirenci düşük olanlarda grip sıktekrarladığı için kısır bir döngüyaşanır" uyarısı yaptı. Yılın büyükbölümünü gripli geçirenlerindikkatli olması gerektiğini belirtenDr. Görmez,vurguladı.Tüm rahatsızlıkların temelinde bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmıyor olmasının yattığını dile getiren Dr. Ülkü Görmez, şöyle devam etti: "Sık grip olanların üstünde durması gereken konu bağışıklık sistemi.yakalanılacak hastalıklarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sıradagibi hastalıklar bulunuyor ve giderek artıyor. Sık antibiyotik kullanımı da bunları tetikliyor.ise üçüncü sırada yer alıyor."Türkiye'dekiolduğunu anlatan Dr. ÜlküGörmez, amansız hastalıkların bukadar yaygın olmasını bu durumabağladı. Grip dönemlerinde Cvitamin değeri yüksek sebzemeyveleriniyi birer koruyucuolduğunu yineleyen Dr. Görmez,mutlakaOmega-3 açısından zenginbesinlerin tüketilmesini önerdi.BALIK:Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan Omega-3 almak için haftada 2-3 kez balık tüketin.PORTAKAL: C vitamini zengini portakal ve kivi soğuk algınlığı ile grip gibi hastalıklardan koruyor.YUMURTA: Yeterli protein almak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli. Yumurta da protein kaynağıdır.SARIMSAK: İçeriğindeki bileşikler toksinlerle savaşıp, kanser ve kalp-damar hastalıklarını önlüyor. Soğuk algınlığı, nezle ve girip gibi hastalıklardan koruyor.KARALAHANA: Hem çok güçlü bir antioksidan hem de kuarsetin içeriği ile anti kanser, anti viral etkilere sahip.BAKLAGİLLER: Bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ile minerallerden zengin beslenmek ve yeterli protein almak önemli. Mercimek ve nohut gibi baklagiller bu şartları yerine getirir.YEŞİL ÇAY: Bağışıklığı güçlendiren yeşil çayı aşırı sıcak suyla hazırlamamak gerekiyor.NAR: "Antioksidan kaynağı nar güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz besinlerden.ZENCEFİL: Kolesterolü düşüren, karaciğeri koruyan zencefil bağışıklık sistemine de iyi geliyor.ZERDEÇAL: Güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli.KEFİR: Probiyotikten zengin olan kefirin her gün 1 su bardağı kadar tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.Çocukluk çağından itibaren birçok hastalığın önüne geçilebileceğini söyleyen Dr. Ülkü Görmez, bağışıklığı destekleyici beslenme ve yaşam biçiminin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti. Dr. Görmez, evde uygulanabilecek bağışıklık sistemini güçlendiren basit bir immün karışım tarifi verdi: İLAÇBir bardak havuç suyunun içine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı (yoksa zeytin yağı) + birer tutam zencefil, tarçın, zerdeçal ekleyin. Bu karışımın yanında istediğiniz kadar ceviz yiyebilirsiniz, bol bol zeytin tüketebilirsiniz. Bu karışım her gün veya gün aşırı günün herhangi bir saatinde ama tercihen sabah saatlerinde tüketilmelidir.