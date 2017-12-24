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Aşkınızı süsleyin!

Mide ve bağırsak hastalıklarına etki gösteren , afrodizyak özelliğiyle de dikkat çekiyor. Cinsel hayatta mutluluk getiriyor

Aşkınızı süsleyin!
HEM kadın hem de erkeklerde afrodizyak etki gösteren kökü, cinsel hayata renk katıyor. Aşk hayatında sıkıntı yaşayanlara uzmanlar güçlü bir afrodizyak özelliği taşıyan süseni öneriyor. Gecelerini süslemek isteyenlere süsen kökü tozunu tavsiye eden uzmanlar, bu bitkinin sağlığa faydalarından bazılarını ise şöyle sıralıyor:
Balgam söktürür. Göğsü yumuşatır.
Mide ve bağırsak gazlarını giderir.
Haricen kullanıldığı takdirde yaraları iyileştirir.
Yüksek dozda kullanıldığı takdirde kusturucudur.
Vücuttaki fazla suyu boşaltır.
Az miktarda kullanıldığı takdirde astım ve bronşitte faydalıdır.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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