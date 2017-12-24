Aşkınızı süsleyin!

HEM kadın hem de erkeklerde afrodizyak etki gösteren süsen bitkisi kökü, cinsel hayata renk katıyor. Aşk hayatında sıkıntı yaşayanlara uzmanlar güçlü bir afrodizyak özelliği taşıyansüseni öneriyor. Gecelerini süslemek isteyenlere süsen kökütozunu tavsiye eden uzmanlar, bu bitkinin sağlığa faydalarından bazılarını ise şöyle sıralıyor: Balgam söktürür.Göğsü yumuşatır.
Mide ve bağırsak gazlarını giderir. Haricen kullanıldığıtakdirde yaraları iyileştirir.
Yüksek dozda kullanıldığı takdirde kusturucudur. Vücuttaki fazla suyu boşaltır.
Az miktarda kullanıldığı takdirde astım ve bronşitte faydalıdır.
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