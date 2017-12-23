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u çıkana kakule -lavanta

Ülkemizde her 3 kişiden 1’inde görülen yüksek ihmal edildiğinde hayati risk yaratıyor. Uzmanlar korunmak için tıbbi tedavinin yanı sıra, doğal gıdalar ve bitkisel yöntemlerin de etkili olduğunu belirtiyor

Tansiyonu çıkana kakule -lavanta
Hipertansiyon, yani yüksek , kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Atardamarlardaki büyük kan basıncının 140, küçük kan basıncının ise 90'a eşit ya da daha yüksek olduğu durumlara denilir. Yüksek tansiyon ülkemizde her 3 kişiden 1'inde görülen önemli bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmediğinde; kalp yetmezliği, kalp büyümesi, damarlarda daralma, felç, böbrek yetmezliği ve körlük gibi ciddi sorunlara neden olur. Kalıtım, heyecanlı kişilik, şişmanlık, kalp ve böbrek hastalıkları tansiyonu yükseltebilir. Tansiyonu yüksek olanların beslenmesine dikkat etmesi gerekir. İlaçların yanı sıra doğal besinler de tansiyonu dengeleyebilir. Doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gereken, tansiyona etki eden bu gıdalar şöyle...

İLAÇ GİBİ BESİNLER...

SARIMSAK: Tansiyona etkisi birçok kişi tarafından bilinir. Mide kanserlerini de önleyen sarımsak tansiyon ve kolesterol düşürücüdür.
ALIÇ: Sinirsel çarpıntıları giderir. Yüksek tansiyonu düşürür. Damar sertliğine faydalıdır.
KEREVİZ: Tansiyon düşürür.
KAKULE: Kan pıhtılaşmasını önler. Pıhtının da çözünmesine yardımcı olur. Kakulenin içeceğine bir tutam zencefil ve Hindistan cevizi eklenirse faydaları zenginleşir.
TARÇIN: Hem tansiyonu düşürür hem de tatlı ihtiyacını giderir. Kan dolaşımını teşvik eder. Kalp ve damar hastalıklarını önler.
ZEYTİN: Yüksek tansiyona iyi gelir. Zeytindeki insülin etkili bileşik, şeker hastalıklarına karşı son derece iyidir.
FESLEĞEN: Strese karşı korur. Kan dolaşımını uyarır.
ŞEKER OTU (STEVİA): Kan şekeri seviyesini düzenler. Hipertansiyonu önler.
LAVANTA: Tansiyonu normalleştirir. Yüksek tansiyon için idealdir.
KEKİK: Tansiyonu dengeler. Soğuk algınlığı, öksürük ve ateşe karşı etkilidir.
LİMON: Limonlu su, tansiyon düşürmek için halk arasında en sık kullanılan yöntemdir. Limon suyunun tansiyon düşürmedeki etkisi tıbbi araştırmalarla da kanıtlanmıştır.
KEDİ PENÇESİ: Hipertansiyon ve nörolojik sorunlara etkilidir.
NAR: Bulabiliyorsanız tansiyon yükseldiği anda nar suyu içmeye çalışın. Nar suyu tansiyonu düşürüp normale getirir.
GREYFURT: Tansiyonu düşürmeye yardımcı meyvelerden birisidir.
AYRAN: Tuzsuz ayran ve yoğurt da yüksek tansiyon için kullanılabilir. Fakat kesinlikle tuz kullanılmaması gerektiğini unutmayın.

BELİRTİLERE DİKKAT
YÜKSEK tansiyonun en sık rastlanan belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları ve düzensiz kalp atışlarıdır. Yüksek tansiyon teşhisi koymak için kan basıncı ölçülürken; sistolik (büyük tansiyon, normali=140 mm Hg), diastolik (küçük tansiyon, normali=90 mm Hg) olmak üzere iki değere bakılır. Yüksek tansiyon tanısı için bu değerlerden birinin yüksek olması yeterlidir.

VÜCUDA BÜYÜK ZARAR VERİYOR
Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda daralma (koroner arter darlığı), kalbi besleyen damarlarda tıkanma (kalp krizi) Beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma ve tıkanma Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma Görme azalması ve körlük Büyük atardamarlarda genişleme, bu genişlemelerin yırtılması, bu damarlarda tıkanma. Bunların sonucu, kangren veya ani kanamalara bağlı ölüm gelişir. Felç Boyun ve bacak damarlarında tıkanma
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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