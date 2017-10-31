En'tere'san!

Turpgillerailesinden olansu teresi, keskinkokusu, hafif mayhoşve acımtırak tadıile bilinir. Yemeklerinyanında veya sadece salataolarak tüketilebilensu teresi, aynı zamandaözütü çıkarılarak şifa kaynağıolarak da kullanılabiliyor.Mesela sperm sayısınıarttırmanın yolu, suteresi tüketmekten geçiyor.Çünkü su teresi stresseviyesini büyük orandaazaltıyor. Ayrıca su teresizengin bir C ve E vitaminikaynağı. Sperm sayısınınkorunmasında bu vitaminleretkili rol oynuyor. Suteresinin; urları (tümör)tedavi edici, zayıflatıcı,karaciğer düzenleyici,kanamaları önleyici, cinselgücü artırıcı, ve kardiyovaskülervakalarıönleyicietkisi devar. Kış aylarındakibir diğer faydasıise sürekli tıkanıkolan burunları açmasıdır.Sinüzit gibi rahatsızlıklarıönler.
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