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En'tere'san!

Salatalara lezzet katan cinsel gücü arttırıyor, bebek isteyen çiftlerin imdadına yetişiyor

Enteresan!
Turpgiller ailesinden olan , keskin kokusu, hafif mayhoş ve acımtırak tadı ile bilinir. Yemeklerin yanında veya sadece salata olarak tüketilebilen su teresi, aynı zamanda özütü çıkarılarak şifa kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Mesela sperm sayısını arttırmanın yolu, su teresi tüketmekten geçiyor. Çünkü su teresi stres seviyesini büyük oranda azaltıyor. Ayrıca su teresi zengin bir C ve E vitamini kaynağı. Sperm sayısının korunmasında bu vitaminler etkili rol oynuyor. Su teresinin; urları (tümör) tedavi edici, zayıflatıcı, karaciğer düzenleyici, kanamaları önleyici, cinsel gücü artırıcı, ve kardiyovasküler vakaları önleyici etkisi de var. Kış aylarındaki bir diğer faydası ise sürekli tıkanık olan burunları açmasıdır. Sinüzit gibi rahatsızlıkları önler.
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