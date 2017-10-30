Kolesterol-şeker insanı felç eder!

BELİRTİLERE DİKKAT!
"Halk arasında felç ya da nüzul diye bilinen inme, beyin damarlarında daha çok tıkanma veya kanama sonucu aniden ortaya çıkan ve genellikle vücudun sağ ya da solunda felçle seyreden bir durumdur" diyen Prof. Dr. Alaca, şöyle devam ediyor: "Bunun yanında yutma, konuşma ve anlama bozuklukları olabilir. Dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar içinde 4'üncü sıradadır. Ölümlerin çoğu yaşlı hastalarda görülür. İnme geçiren hastalarda bu durumun nüks edebilir. İlk 5 yıl içinde nüks ihtimali yüzde 40'a kadar çıkar." Prof. Dr. Rıdvan Alaca, inmeyle ilgili şu bilgileri veriyor...
Erişkin özürlülüğünün birinci nedeni olan inmeden korunmak mümkün. Bunun için risk faktörlerini iyi bilmek ve bunlarla ilgili önlemleri almak yeterlidir.
İYİ bilinen risk faktörleri kalp hastalıkları, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve sigara içmektir.
KALP hastalıkları içindeyse ritim bozuklukları inme açısından en önemli yeri tutar.
HASTALIKLAR TETİKLER
HİPERTANSİYON inme riskini 6-7 kat artırmaktadır. İnme geçirenlerin yüzde 67'si hipertansiftir.
KOLESTEROL yüksekliği inme riskini 4 kat artırır.
İN ME geçirenlerin yüzde 20'sinde şeker hastalığı mevcut olup inme riskini 5 kat kadar artırmaktadır.
SİGARA içme ise inme riskini 4 kat artırmakta ve bu risk sigara bırakıldıktan 5 yıl sonra normale dönebilmektedir.
BUNLARIN dışında hareketsiz yaşam, kötü beslenme, pıhtılaşma bozuklukları ve bazı kan hastalıkları da sayılabilir.
AİLESİN DE inme geçirmiş olanlar da risk altındadır.
AŞIRI yağdan fakir beslenme inme tehlikesini azaltır.
BALIK ve deniz ürünlerinin artırılması, meyve-sebze ağırlıklı beslenme ve alkol tüketilmemesi alınacak basit önlemler arasındadır. Bu sayede inme tehlikesi azaltılabilir.
BOL MEYVE SEBZE RİSKİ % 6 AZALTIR
İNMEDEN korkmak yerine önlem almak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Rıdvan Alaca, "Sadece meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek bile inme riskini yüzde 6 oranında azaltır" diyor.
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