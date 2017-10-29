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le korkuları sil!

Birçok hastalığa karşı etkili olan , balla yenildiğinde cinsel soğukluğu giderip, vücudu ısıtıyor; canlılık veriyor...

Zencefille korkuları sil!
Her derde deva baharatlardan , aşk hayatına da katkı sağlıyor. Hormonlar üzerinde afrodizyak etki yaratan zencefil, balla birlikte tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Zencefilin yararlarından bazılarını şöyle sıralanıyor...

Yaşlılıkta görülen eklem ağrılarını hafifletir.
Düzenli tüketimi bağırsak kanserine neden olan hücre yapısı değişimini baskılar.
Ana bileşeni 'gingerol', kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltarak tümörlerin küçülmesini sağlar.
Grip sırasında terlemeyi sağlayarak hastalığın vücuttan daha kısa sürede atılmasına yardımcı olur.
Zencefildeki bazı bileşenler astım ilaçlarının etkisini artırır.
Bir çalışmaya göre zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
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