Zencefille korkuları sil!

Her derde deva baharatlardan zencefil, aşk hayatına da katkı sağlıyor. Hormonlar üzerinde afrodizyak etki yaratan zencefil, balla birlikte tüketildiğinde cinsel soğukluğu gideriyor. Zencefilin yararlarından bazılarını şöyle sıralanıyor...
Yaşlılıkta görülen eklem ağrılarını hafifletir.
Düzenli tüketimi bağırsak kanserine neden olan hücre yapısı değişimini baskılar.
Ana bileşeni 'gingerol', kanserli yumurtalık hücrelerinin sayısını azaltarak tümörlerin küçülmesini sağlar.
Grip sırasında terlemeyi sağlayarak hastalığın vücuttan daha kısa sürede atılmasına yardımcı olur.
Zencefildeki bazı bileşenler astım ilaçlarının etkisini artırır.
Bir çalışmaya göre zencefil şeker hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.