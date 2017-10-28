Ejderin gücü!

Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlayan 'Ejdermeyvesi', diğer bir adıyla pitaya, cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Ağırlığı 300 gramdan 1kiloya kadar çıkabilen bu tropikal meyve, afrodizyak etkisiylegüçten düşenlerin yüzünügüldürüyor. İç kısmı çiğ olarak yenebilen düşük kalorili pitayanın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...
Gözleri kuvvetlendirir,görmeyi keskinleştirir.
Yüksek tansiyonu önler. İçerdiği kalsiyum sayesindegüçlü iskelet sistemi vekemikler için yararlıdır.
Vücudun nem dengesini kontrol altında tutar. Pitaya antioksidandır.
Tip-2 diyabet hastaları için mükemmel bir meyvedir. Cinsel gücü artırır.Afrodizyak etkisi vardır.
Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Cilt ve göz kuruluğunaen doğal çözümdür.
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