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Ejderin gücü!

Anavatanı Vietnam olan, ‘’, bilinen adıyla pitaya, birçok hastalığa iyi geliyor. Cinsel gücü artırıcı özelliği ile de dikkat çekiyor...

Ejderin gücü!
Son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmeye başlayan 'Ejder meyvesi', diğer bir adıyla pitaya, cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor. Ağırlığı 300 gramdan 1 kiloya kadar çıkabilen bu tropikal meyve, afrodizyak etkisiyle güçten düşenlerin yüzünü güldürüyor. İç kısmı çiğ olarak yenebilen düşük kalorili pitayanın sağlığa yararları şöyle sıralanıyor...

Gözleri kuvvetlendirir, görmeyi keskinleştirir.
Yüksek tansiyonu önler.
İçerdiği kalsiyum sayesinde güçlü iskelet sistemi ve kemikler için yararlıdır.
Vücudun nem dengesini kontrol altında tutar.
Pitaya antioksidandır.
Tip-2 diyabet hastaları için mükemmel bir meyvedir.
Cinsel gücü artırır. Afrodizyak etkisi vardır.
Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır.
Cilt ve göz kuruluğuna en doğal çözümdür.
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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