Kakule-tarçın-nar gribi kovar

hastalıkların küçük-büyük herkesi tehdit ettiği şu günlerde uzmanlar ilaç yerine bitkilerin gücünden yararlanılması gerektiğini söylüyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması ile birlikte vücudun nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara açık hale geldiğini söyleyenbulaşıcı hastalıklardan korunmak için doğal tarifler veriyor...: Ihlamur çiçeklerinin iltihap ve ağrı giderici özelliği vardır. Soğuk algınlığı şikayetlerinin ve boğazdaki tahrişin azalmasına, tedavinin hızlanmasına yardımcı olur. Demleme ıhlamura bal katılarak içilmesi etkilidir.: Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. Tarçın ve kakule çayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüs ve mikroplara karşı önemli bir savaş verir.: Soğuk algınlığına karşı zencefil ve limondan faydalanabilirsiniz. Boğazınızda ağrı, vücudunuzda kırıklık hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve balı karıştırıp yiyebilirsiniz.: Bağışıklık sistemini güçlendir. Gribe, öksürüğe ve nezleye faydalıdır. Soğuk algınlığını giderip, göğsü yumuşatır. Nane ile birlikte demlenerek tüketilmesi önerilir.Bitkinin içerdiği uçucu bileşenler ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon ve iltihaplarda etkilidir.: Narın kendisi başlı başına bir antioksidandır. Çekirdekleri ile birlikte çiğnenerek tüketilmesi, suyunun sıkılıp içilmesinden çok daha faydalıdır. Ayrıca narın kabuğu kaynamış suda 10 dakika bekletilip içildiğinde ishale karşı etkilidir. Gargara yapıldığında ise boğaz enfeksiyonlarına ve ağrıya iyi gelir. İltihapları azaltır.: Kuşburnu meyvesi C vitamini bakımından en zengin kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Kuşburnu çayını hazırlamak için; tam kurutulmuş meyveler parçalanıp 10 dakika kaynatılır. Hemen tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılabilir.: Kanın antioksidan kapasitesini arttırır, bağışıklık sistemini destekler. Bu ikili ile hazırlanacak çayın buharı bronşitin etkilerini hafifletir. Sinüsleri açar. Gribe iyi gelir. Enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artırır. Kalp sağlığını korur. Vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Zararlı mide parazitlerinin temizlenmesine yardım eder. Sindirim sistemini temizler. Gazın giderilmesini sağlar.: C vitamini deposu hünnap astım gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda balgam söktürücüdür.Yorgunluğu gideren melisa çayı aynı zamanda konsantrasyonu arttırır ve uykudan 1 saat önce içildiğinde uykuya geçişi kolaylaştırır. Çayı akçaağaç şurubuyla tatlandırabilir veya 2-3 damla limon ekleyebilirsiniz.Yemeklere lezzet veren karabiberin aynı zamanda ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi bulunuyor. Toz karabiber ile hazırlanan çay gargara şeklinde uygulandığında boğaz enfeksiyonlarına ve ağrının azalmasına yardımcı oluyor.nn4-5 bardak suya, biraz kabuk tarçın, 2-3 tane top karabiber, birkaç diş karanfil, 1 çay kaşığı toz veya parça zencefil, kabuklu çekirdekli elma parçası, kabuklu çekirdekli limon parçası, varsa kuşburnu atılır ve kaynatılır. Sonra karışımın içine, ıhlamur, nane eklenir. Çayın rengi sarımtırak-turuncu bir hal alınca süzüp, bol balla karıştırılır.