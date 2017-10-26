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Güçten düşene

Güçten düşene kestane
İçerdiği vitamin ve minerallerle şifa deposu olan , aşk hayatına da ayrı bir lezzet katıyor. Doğal şeker özelliği nedeniyle kestanenin gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, "Kestane cinsel gücü ve isteği inanılmaz şekilde artırıp, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir" diyor. Kestanenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor...


KÖTÜ kolesterolü düşürür.

Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırır.

Varis ve basur gibi sıkıntılı şikayetleri azaltır.

Karaciğere ve mideye son derece faydalıdır.

İshalin kesilmesine yardımcı olur. Bağırsakları düzenler

Cinsel isteği ve gücü artırır.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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