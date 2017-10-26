Güçten düşene kestane

İçerdiği vitamin ve minerallerle şifa deposu olan kestane, aşk hayatına da ayrı bir lezzet katıyor. Doğal şeker özelliği nedeniyle kestanenin gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, "Kestane cinsel gücü veisteği inanılmaz şekilde artırıp,bedensel ve zihinsel yorgunluğugiderir" diyor. Kestanenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
KÖTÜ kolesterolü düşürür.
Kan dolaşımını düzenleyip hızlandırır.
Varis ve basur gibi sıkıntılı şikayetleri azaltır.
Karaciğere ve mideye son derece faydalıdır.
İshalin kesilmesine yardımcı olur. Bağırsakları düzenler
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