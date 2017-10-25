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u eksiltme kanseri davet etme

Saç dökülmesi, üşüme, halsizlik ve unutkanlık gibi şikayetlerle kendini gösteren eksikliği, tiroit hormonunu bozarak kanserden kısırlığa birçok hastalığa yol açıyor...

İyotu eksiltme kanseri davet etme
Korunması ve mücadele etmesi kolay olmasına karşın, eksikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 54'ü iyot yetersizliği ve bunun yaratabileceği hastalık riskleriyle yaşıyor. Ülkemizde 1999'dan bu yana iyot eksikliğine karşı sofra tuzlarına iyot ekleniyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter, iyotun yetersizliği durumunda çok ciddi hastalıkların ortaya çıktığını söylüyor. İyot eksikliğinin tiroit kanseri riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Serter, şu uyarılarda bulunuyor...

KADINLARI VURUYOR
Tiroit hormonu düşüklüğünde metabolizma yavaşladığı için kişide kilo sorunu ortaya çıkıyor. Halsizlik, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, kabızlık, soğuğa tahammülsüzlük, saç ve tırnaklarda kırılma, adet düzensizliği, unutkanlık zamanla ortaya çıkan yakınmalar arasında gösteriliyor. Daha ileri durumlarda ise konsantrasyon güçlüğü, depresyon, duygu durumunda dalgalanmalar, kalp ve akciğer yetersizliği gelişebiliyor. İyot eksikliğinin uzun dönemde kadınlardaki en önemli etkilerinden biri ise kısırlık. Gebelik ve emzirme döneminde iyot eksikliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Ciddi eksiklik olan annelerde, düşük, erken doğum, doğumsal anomaliler ve bebekte hipotiroidi, zeka ve gelişme geriliği, işitme ve konuşma bozuklukları görülebiliyor.

ÇERNOBİL'İ UNUTMAYIN
Uzun süre iyot eksikliği olanlarda tiroit kanseri riski artıyor. İyot eksikliğinde nodüller ortaya çıkarken, iyot düzeyi normal olanlara oranla, herhangi bir kaynaktan gelen iyodu çok daha fazla alıyor. Çevredeki radyoaktif iyodun tutulumu da iyot eksikliği olanlarda daha fazla olacağı için kanser riski yükseliyor. Çernobil nükleer kazasından sonra ülkemizde tiroit kanseri artışının sebebi de budur.

​GUATRIN SEBEBİ
İyot eksikliği nedeniyle ortaya çıkan tiroit hastalıklarının başında guatr geliyor. Dünyada yeterince iyot alamadığı için 740 milyon kişi guatr hastalıklarından etkileniyor. Tiroit bezinin büyümesine bağlı ortaya çıkan bu sorun, ancak hormon düzeyleri düşmeye başladığında anlaşılıyor.
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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba
  • Gazete
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