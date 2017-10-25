İyotu eksiltme kanseri davet etme

Korunması ve mücadele etmesi kolay olmasına karşın, iyot eksikliği tüm dünyayı tehdit ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 54'ü iyot yetersizliği ve bunun yaratabileceği hastalık riskleriyle yaşıyor. Ülkemizde 1999'dan bu yana iyot eksikliğine karşı sofra tuzlarına iyot ekleniyor. AcıbademFulya HastanesiEndokrinolojiveMetabolizmaUzmanı Prof.Dr. Rüştü Serter, iyotun yetersizliği durumunda çok ciddi hastalıkların ortaya çıktığını söylüyor. İyot eksikliğinin tiroitkanseri riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Serter, şu uyarılarda bulunuyor...
KADINLARI VURUYOR
Tiroit hormonu düşüklüğünde metabolizma yavaşladığı için kişide kilo sorunu ortaya çıkıyor. Halsizlik, cilt kuruluğu, saçdökülmesi, kabızlık, soğuğa tahammülsüzlük, saç ve tırnaklarda kırılma, adet düzensizliği, unutkanlık zamanla ortaya çıkan yakınmalar arasında gösteriliyor. Daha ileri durumlarda ise konsantrasyon güçlüğü, depresyon, duygu durumunda dalgalanmalar, kalp ve akciğer yetersizliği gelişebiliyor. İyot eksikliğinin uzun dönemde kadınlardaki en önemli etkilerinden biri ise kısırlık. Gebelik ve emzirme döneminde iyot eksikliğine çok dikkat etmek gerekiyor. Ciddi eksiklik olan annelerde, düşük, erken doğum, doğumsal anomaliler ve bebekte hipotiroidi, zeka ve gelişmegeriliği, işitme ve konuşma bozuklukları görülebiliyor.
ÇERNOBİL'İUNUTMAYIN
Uzun süre iyot eksikliği olanlarda tiroit kanseri riski artıyor. İyot eksikliğinde nodüller ortaya çıkarken, iyot düzeyi normal olanlara oranla, herhangi bir kaynaktan gelen iyodu çok daha fazla alıyor. Çevredeki radyoaktifiyodun tutulumu da iyot eksikliği olanlarda daha fazla olacağı için kanser riski yükseliyor. Çernobil nükleer kazasından sonra ülkemizde tiroit kanseri artışının sebebi de budur.
GUATRINSEBEBİ İyoteksikliğinedeniyleortaya çıkantiroit hastalıklarınınbaşında guatr geliyor.Dünyada yeterince iyotalamadığı için 740 milyon kişiguatr hastalıklarından etkileniyor.Tiroit bezinin büyümesine bağlıortaya çıkan bu sorun, ancak hormondüzeyleri düşmeye başladığında anlaşılıyor.
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