Fıtık ağrısı depresyon sebebi!

Bel fıtığı ağrıları depresyona sokuyor. MedicanaInternational İstanbulHastanesi Ruh Sağlığı veSinir Hastalıkları UzmanıPsikiyatrist Yrd. Doç.Dr. Murat Başar Gürbüz, "Bel fıtığı olan hastaların ruhsal sorunlarının da tedavi edilmesi gerek" diyor. Dr. Gürbüz, "Kronik bel ağrısı; sinirlilik, tahammülsüzlük, uyku bozukluğu, iştah değişiklikleri, mutsuzluk, tükenmişlik, cinselisteksizlik, hareketlerde yavaşlama, sosyal olarak içe kapanma gibi belirtilere yol açar" uyarısı yapıyor.
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