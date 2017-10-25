Fıtık ağrısı depresyon sebebi!

Bel fıtığı ağrıları depresyona sokuyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Murat Başar Gürbüz, "Bel fıtığı olan hastaların ruhsal sorunlarının da tedavi edilmesi gerek" diyor. Dr. Gürbüz, "Kronik bel ağrısı; sinirlilik, tahammülsüzlük, uyku bozukluğu, iştah değişiklikleri, mutsuzluk, tükenmişlik, cinsel isteksizlik, hareketlerde yavaşlama, sosyal olarak içe kapanma gibi belirtilere yol açar" uyarısı yapıyor.