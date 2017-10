Uzun ömrün sırrı sarımsak-pazı

DAMARLARA

KALBE

ALZHEİMER'A

uzunve sağlıklıbir yaşam sürmekhayal değil. Uzunömrün sırrınınolduğunusöyleyenuzmanlar,altın kurallarıve bu besinlerisıralarkenuyarıyor:Uzmanlar, ömrü uztanbesinleri şöyle sıralıyor...Yeşil yapraklı sebzeler, damarsertleşmesini engeller.Kalp hastalıklarıylabağlantılı enflamasyonuazaltan doğal bileşik olaniçerir. Yeşilyapraklılar vitamin, mineral,antioksidan ve fitokimyasallarınetkisini arttıracak kombinasyonlaryaparakDNA'nın serbest radikallertarafındanzarargörmesini engeller.Böyleceönler.Bu bitkien bilindikiki antioksidaniçin kaynaktır:Öncekarbonhidratlarıbasit şekeredönüştürenenzimi inhibeederekriskinidüşürür.Yeşil yapraklı bitkilervücut tarafından nitrit oksiteçevrilenNitrit oksitinsan metabolizmasıiçin vazgeçilmezdir.Mental berraklığı arttırıpdepresyonu önler. Beyinsağlığını güçlendirerek,azaltmaktadır.Karalahana kolesterolün düşmesine veAyrıca vücudun toksinlerden korunma sistemini de besleyici fitokimyasalları içerir. Sofralardan eksik edilmemelidir.Brokoli; başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ile kalsiyum içerir. Yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltır. Tüm bunlara ek olarak brokoli, diyabetin vücuda verdiği zararı azaltmada son derece etkili oluyor.33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içeren sarımsak her derde deva oluyor. Sarımsağın genlerimizi etkilediği belirtiliyor. Sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktiriyor. Doğal hayatta yaşanan stres, üzüntü, hareketsizlik hücre yıkımını arttırıyor. Tüketilen sarımsak ise bu yıkımı azaltıyor.Kas yapımında ve kan basıncının düşük kalmasında yardımcı potasyum açısından zengin olan Çin lahanası, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini arttırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksin atımına yardımcı A vitamini açısından da zengindir.