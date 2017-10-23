Uzun ömrün sırrı sarımsak-pazı

DAMARLARA ISPANAK: Yeşil yapraklı sebzeler, damar sertleşmesini engeller.Kalp hastalıklarıyla bağlantılı enflamasyonu azaltan doğal bileşik olan
fitokimyasalları içerir. Yeşil yapraklılar vitamin, mineral, antioksidan ve fitokimyasalların etkisini arttıracak kombinasyonlar yaparak hücrelerin toksinlerden arınmasına yol açar. DNA'nın serbest radikaller tarafından zarar görmesini engeller. Böylece kanser hücrelerinin çoğalmasını ve oluşmasını önler.
KALBE PAZI: Bu bitki en bilindik iki antioksidan için kaynaktır: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcıdır. Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini düşürür.
ALZHEİMER'A MARUL: Yeşil yapraklı bitkiler vücut tarafından nitrit oksite çevrilen doğal nitrat kaynağıdır. Nitrit oksit insan metabolizması için vazgeçilmezdir. Marul, kan basıncını düşüren nitrit oksit içerir, kan akışını destekler. Mental berraklığı arttırıp depresyonu önler. Beyin sağlığını güçlendirerek, Alzheimer gibi hastalıkların riskini
azaltmaktadır.
KOLESTEROLE KARALAHANA: Karalahana kolesterolün düşmesine ve kanserden korumaya yardımcı olur. Ayrıca vücudun toksinlerden korunma sistemini de besleyici fitokimyasalları içerir. Sofralardan eksik edilmemelidir.
KANSERİN ÇARESİ TERE
Tere, zengin içeriği ile kanın pıhtılaşmasında, damarlarda plak oluşumunu engellemede, artrit ile ilgili kronik hastalıkları önlemede etkili oluyor. Düzenli olarak tere tüketilirse kişi DNA tahribatını engelleyebilir, kanser riskini ve trigliserid seviyesini yüzde 10'a kadar düşürebilir.
DİYABETE BROKOLİ
Brokoli; başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ile kalsiyum içerir. Yapısındaki sülforafen fitokimyasalları ile yüksek kan şekerinin damar çeperleri ve doku hasarına yönelik yarattığı hasarları azaltır. Tüm bunlara ek olarak brokoli, diyabetin vücuda verdiği zararı azaltmada son derece etkili oluyor.
SARIMSAK GENÇLEŞTİRİR
33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminleri içeren sarımsak her derde deva oluyor. Sarımsağın genlerimizi etkilediği belirtiliyor. Sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktiriyor. Doğal hayatta yaşanan stres, üzüntü, hareketsizlik hücre yıkımını arttırıyor. Tüketilen sarımsak ise bu yıkımı azaltıyor.
KAN HÜCRELERİNE ÇİN LAHANASI
Kas yapımında ve kan basıncının düşük kalmasında yardımcı potasyum açısından zengin olan Çin lahanası, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini arttırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksin atımına yardımcı A vitamini açısından da zengindir.
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