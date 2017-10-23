Kaç'maca' yok

Hormonal dengesizliklerin düzeltilmesi ve libidoyu yükseltme gibi çok sayıda olumlu etkisi bulunan maca kökü her derde deva oluyor. And Dağları'na özgü bir bitki olan macanın kökü stres, anksiyete, travma, ve yorgunluğa karşı vücudun direncini artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu çok özel bitkinin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:
Sindirim sistemini uyarır ve iştahıarttırır. Vücudu taze ve enerjik tutar.
Kadınlarda adet sorunlarını azaltır. Cinsel isteksizliğe, baş, kas veeklem ağrılarına iyi gelir.
Sıcak basmaları, uyku bozuklukları, vajinal kuruluk gibi menopoz sorunlarını azaltır. Erkeklerde kısırlıksorunlarını çözer.
Doğrudan sperm sayısını etkiler. İktidarsızlığıgiderir.
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