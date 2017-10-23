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Kaç'maca' yok

Kaçmaca yok
Hormonal dengesizliklerin düzeltilmesi ve libidoyu yükseltme gibi çok sayıda olumlu etkisi bulunan her derde deva oluyor. And Dağları'na özgü bir bitki olan macanın kökü stres, anksiyete, travma, ve yorgunluğa karşı vücudun direncini artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu çok özel bitkinin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor:

Sindirim sistemini uyarır ve iştahı arttırır. Vücudu taze ve enerjik tutar.
Kadınlarda adet sorunlarını azaltır.
Cinsel isteksizliğe, baş, kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.
Sıcak basmaları, uyku bozuklukları, vajinal kuruluk gibi menopoz sorunlarını azaltır.
Erkeklerde kısırlık sorunlarını çözer.
Doğrudan sperm sayısını etkiler.
İktidarsızlığı giderir.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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