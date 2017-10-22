Mutluluk baharı!

Sağlığa sayısız faydası olan karnabahar, cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Uzmanlar karnabaharın afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını belirtiyor. Yararlarını şöyle anlatıyor...
Vücuda güç verir. İçeriğindekivitamin ve mineraller sayesindeyorgunluğu giderir.
Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir.
Antibakteriyel özellik taşır.İdrar yolları iltihaplarına karşıetkilidir.
İçerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiamin'nin, aynı zamanda, antimigraine (migrene karşı) özelliği de vardır.
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