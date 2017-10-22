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Mutluluk baharı!

Vücuda güç veren, sinirleri kuvvetlendiren ve kansere karşı koruyan , afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği gideriyor

Mutluluk baharı!
Sağlığa sayısız faydası olan , cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Uzmanlar karnabaharın afrodizyak etkisiyle kadınlardaki isteksizliği ortadan kaldırdığını belirtiyor. Yararlarını şöyle anlatıyor...


Vücuda güç verir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğu giderir.

Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir.

Antibakteriyel özellik taşır. İdrar yolları iltihaplarına karşı etkilidir.

İçerdiği thiamin, Alzheimer hastalığına karşı koruyucu özelliği olan bir maddedir. Thiamin'nin, aynı zamanda, antimigraine (migrene karşı) özelliği de vardır.
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