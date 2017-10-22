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en sağlıklı eti açıkladı

, bu defa cep yaktı! Pastırmaya övgüler yağdıran ünlü profesör, “Pastırma, en sağlıklı ettir. Çiğ olarak bol bol tüketin” açıklamasını yaptı

En sağlıklı et hangisi? Karatay açıkladı...
İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , ezberbozan açıklamalarıyla gündem yarattı. Ekmeğe, şekere, baklavaya hatta domatese bile savaş açtı. Hem fırıncıların hem de baklava ustalarının tepkisini topladı! Ünlü profesör, dün Kayseri Kitap Fuarı'nda "Yaşam Boyu Sağlık" konulu söyleşiye katıldı. Burada yaptığı açıklamada, pastırmaya vurgu yaptı. Her daim kırmızı etin tüketilmesi öneren Karatay, "Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman bilhassa pastırma çok önemlidir. Ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak. Eski geleneksel usulle yapılan pastırma, en sağlıklı ettir, çiğ olarak bol bol tüketilebilir, bildiğimiz köy yumurtasıyla" açıklamasını yaptı. Zeytinin en sağlıklı meyve olduğuna değinen Karatay, "30-40 tane günde zeytin yiyin. En sağlıklı meyve suyu da zeytinyağıdır. Zeytinin yağı, zeytinin suyudur. Son derece faydalıdır. Ana sütünden farkı yoktur" ifadelerini kullandı. Şekerin alkol bağımlılığından farkı olmadığını söyleyen Karatay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Şeker bağımlılığı, morfin, eroin bağımlılığından çok daha tehlikelidir. Çünkü 2 yaşından itibaren bağımlılık başlıyor. Sonunda bu içtiğiniz şekerler yağ oluyor, karaciğerler yağlanıyor. Karaciğerdeki yağlar en tehlikeli yağlardır."

Canan Karatay'ın açıklaması, herkesin ağzını tatlandırdı. Ancak pastırmanın fiyatı cep yaktı. 1 dilimi 10 lira olan, kilosunun 150 liraya kadar çıktığı pastırma için vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehmet -newyork Mehmet -newyork

Genel de dogrulari soyluyor,,,ama bazen de rotayi sasiriyor,,,hurma ve domateste oldugu gibi,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 04:26
mahmut mahmut

bol bol pastırma yiyen varmı aranızda arkadaşlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.10.2017 00:02
Mehdi Mehdi

Suşi diyisin Tonton Teyze.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.10.2017 13:49
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