İÇ Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezberbozan açıklamalarıyla gündem yarattı. Ekmeğe, şekere,baklavaya hatta domatesebile savaş açtı. Hem fırıncılarınhem de baklava ustalarınıntepkisini topladı! Ünlü profesör, dün Kayseri Kitap Fuarı'nda "Yaşam Boyu Sağlık" konulu söyleşiye katıldı. Buradayaptığı açıklamada, pastırmayavurgu yaptı. Her daim kırmızı etin tüketilmesi öneren Karatay, "Pastırma ve sucuk doğalolarak yapıldığı zaman bilhassapastırma çok önemlidir. Ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak. Eski gelenekselusulle yapılan pastırma,en sağlıklı ettir, çiğ olarakbol bol tüketilebilir, bildiğimizköy yumurtasıyla" açıklamasını yaptı. Zeytinin en sağlıklı meyve olduğuna değinen Karatay, "30-40tane günde zeytin yiyin. En sağlıklımeyve suyu da zeytinyağıdır. Zeytinin yağı, zeytinin suyudur. Son derece faydalıdır. Ana sütünden farkı yoktur" ifadelerini kullandı. Şekerin alkol bağımlılığından farkı olmadığını söyleyen Karatay, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Şeker bağımlılığı, morfin, eroinbağımlılığından çok daha tehlikelidir. Çünkü 2 yaşından itibaren bağımlılık başlıyor. Sonunda bu içtiğiniz şekerler yağ oluyor, karaciğerler yağlanıyor. Karaciğerdeki yağlar en tehlikeli yağlardır."
Canan Karatay'ın açıklaması, herkesin ağzını tatlandırdı. Ancak pastırmanın fiyatı cep yaktı. 1 dilimi 10 lira olan, kilosunun 150 liraya kadar çıktığı pastırma için vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı
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Genel de dogrulari soyluyor,,,ama bazen de rotayi sasiriyor,,,hurma ve domateste oldugu gibi,,,
bol bol pastırma yiyen varmı aranızda arkadaşlar
Suşi diyisin Tonton Teyze.
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