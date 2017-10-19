Isırganla canlan

Isırgan otu tohumu, aşk hayatında yüzleri güldürüyor. Öyle ki, bu tohum cinsel isteği artırıp, afrodizyaketki yaratıyor. Egzama ve alerjik sorunlarda da etkili olduğu ifade edilen ısırgan tohumu ergenlikte ortaya çıkan sivilcelerede iyi geliyor. Öğütülerek ve bal, pekmez ya da yoğurt ile karıştırılarak 1 tatlı kaşığı yenilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sağlığa diğer faydalarını şöyle anlatıyor...
Yüksek tansiyonudüşürür. Ancak doktoradanışılarak alınmalıdır.
Soğuk algınlığı ve beraberinde oluşan hastalıklar üzerinde etkilidir. Kan temizler. Kanşekerini düşürerek vücuttakiödemi attırır.
Balgam söktürür.
Kadınlarda oluşan hormonal sorunları engeller. Bağırsakları temizler.Bu özelliği ile bağırsaksorunlarında kullanılabileceken önemlibitkilerdendir.
Anne sütünü arttırır. Karaciğer, akciğergibi hayatiönem taşıyanorganlarda meydanagelen hastalıklarakarşıfayda sağlar.
Adet bozukluklarını giderir. İdraryoluenfeksiyonlarınakarşı etkigösterir.
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