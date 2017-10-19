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Isırganla canlan

Güçten düşenlerin imdadına ısırgan tohumu yetişiyor. Uzmanlar, bal veya pekmezin bu bitkinin etkisini artırdığını söylüyor

Isırganla canlan
Isırgan otu tohumu, aşk hayatında yüzleri güldürüyor. Öyle ki, bu tohum cinsel isteği artırıp, afrodizyak etki yaratıyor. Egzama ve alerjik sorunlarda da etkili olduğu ifade edilen ısırgan tohumu ergenlikte ortaya çıkan sivilcelere de iyi geliyor. Öğütülerek ve bal, pekmez ya da yoğurt ile karıştırılarak 1 tatlı kaşığı yenilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sağlığa diğer faydalarını şöyle anlatıyor...

Yüksek tansiyonu düşürür. Ancak doktora danışılarak alınmalıdır.
Soğuk algınlığı ve beraberinde oluşan hastalıklar üzerinde etkilidir.
Kan temizler. Kan şekerini düşürerek vücuttaki ödemi attırır.
Balgam söktürür.
Kadınlarda oluşan hormonal sorunları engeller.
Bağırsakları temizler. Bu özelliği ile bağırsak sorunlarında kullanılabilecek en önemli bitkilerdendir.
Anne sütünü arttırır.
Karaciğer, akciğer gibi hayati önem taşıyan organlarda meydana gelen hastalıklara karşı fayda sağlar.
Adet bozukluklarını giderir.
İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı etki gösterir.
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  • 19 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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