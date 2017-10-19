Her 5 kilo fazlalık kansere yeşil ışık!

D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Kandaki D vitamini düzeyi meme kanseri ile yakından ilgili. Bu yüzden D vitamini mutlaka takip edilmeli. D vitamini besinlerde yeteri kadar bulunmaz, en iyi kaynağı güneştir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerin de beslenmesi önemli. Doğru beslenme tedavinin seyrini etkiler. Hastalar kilo artışlarıyla karşılaşılabilir. Bu da tedaviyi olumsuz etkiler. Sağlıklı kilonun korunması, sağlıklı beslenme, kanseri önlemek için saydığımız beslenme ilkeleriyle temelde aynıdır.
BALIK YAĞI KULLANIN
Antioksidanlar vücudu güçlendirdiği gibi kemoterapi ve radyoterapinin etkisini azaltıyor. Soya ve ürünleri önceleri meme kanseri tedavisinde önerilmezdi. Fakat son çalışmalarda tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Tedavinin etkisini olumlu yönde arttırdığı tespit edildi. Omega-3 balık yağı ise hem meme kanseri riskini düşürüyor hem de teşhis konmuş hastalarda tedaviyi olumlu etkiliyor. Tüm bu sonuçlar herkeste aynı dozda, aynı miktarda aynı etkiyi göstermeyebilir veya uygun olmayabilir. Doktor ve diyetisyen, ekip halinde hastalığa değil hastaya özel karar verir.
LAHANA KABAK İLAÇ GİBİ GELİYOR
Antioksidan besinlerin kanseri önlediğini söyleyen Tuba Örnek, "Bunların başında brokoli, karnabahar, lahana, kabak ve brüksel lahanası, domates (likopen), soğan, sarımsak geliyor. Kanserden korunmak için antioksidan zengini gıdaları sofranızdan eksik etmeyin" diyor. Lif (posa) zengini besinlerin de meme kanserinden koruduğunu belirten Örnek, "Tam tahıllı, lifli ekmekler, bulgur, karabuğday, yulaf, sebze ve meyveler liften zengindir" şeklinde konuşuyor.
KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
Her gün en az 5 porsiyon çeşitli, nişastasız sebze-meyve tüketilmeli.
HER öğün rafine edilmemiş, tam tahıl ve bakliyat yenmeli.
KIRMIZI et tüketimi haftada 500 gram olarak sınırlandırılmalı. (Haftada 3 porsiyon)
İŞLENMİŞ nişasta ürünlerinin, şeker ve şekerli ürünlerin tüketimi oldukça azaltılmalı.
TUZLU ve tuzla işlenmiş gıdalar sınırlandırılmalı.
MEME kanseri riskine karşılık anneler bebeklerini en az 6 ay boyunca emzirmeli.
HER gün en az 30 dakika aktif yürüyüş yapılmalı.
HAYVANSAL katı yağlar yerine yemeklerde bitkisel sıvıyağlar tercih edilmeli.
TÜTSÜLENMİŞ, kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalı.
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